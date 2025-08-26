Lukas Banki komandā spēlējošajam Turcijas spēlētājam ir recepte cīņai ar Latviju
Turcijas vīriešu basketbola izlase, lai apturētu Latvijas uzbrukumus, mēģinās palēnināt latviešu spēles tempu, otrdien sarunā ar žurnālistiem norādīja Turcijas valstsvienības spēlētājs Šeins Larkins. Trešdien Latvijas vīriešu basketbola izlase Rīgā pirmajā Eiropas čempionāta finālturnīra mačā tiksies ar Turciju.
Larkins norādīja, ka viena no Latvijas izlases priekšrocībām ir augsts realizēto metienu procents.
"Visi pieci spēlētāji var realizēt metienus, tāpēc aizsardzībā sanāk spēlēt plaši, un Banki tiešām māca spēlēt ar ātru bumbas kustību un augstu spēles tempu," skaidroja basketbolists. "Nevari vienkārši pieļaut kļūdas, jo pretinieki uzreiz to izmantos. Jāmēģina palēnināt temps, likt viņiem veidot garākus uzbrukumus. Tas būs viens no galvenajiem uzdevumiem."
Larkins, kurš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Lukas Banki trenēto Stambulas "Anadolu Efes", izcēla, ka Latvija ir meistarīga komanda.
"Nesen spēlēju Banki trenētajā vienībā, pazīstu to stilu, kādā viņam patīk spēlēt. Latvijai ir daudz spēlētāju, kuri iederas Banki sistēmā un var izpildīt labus metienus," stāstīja Larkins. "Pēdējo reizi, kad spēlējām ar Latviju, mums nebija laba spēle. Zinām, ko sagaidīt. Mums ir jābūt gataviem un jācīnās visu maču."
"Tie būs fanātiski līdzjutēji. Šeit mīl basketbolu," turpina Turcijas izlases spēlētājs. "Pieredzējām to jau pirms pāris gadiem, taču domāju, ka šī spēle būs vēl svarīgāka, jo tā ir daļa no nozīmīgāka turnīra."
Viņš izcēla, ka ir svarīgi iesākt turnīru ar uzvaru, jo tas var dot pārliecību visam tālākajam turnīram. "Vēlamies sākt turnīru ar panākumu un tikt pie pārliecības. Būs grūti iziet laukumā mačā pret mājinieci un Latvijas faniem, taču centīsimies sākt turnīru uz labas nots," piebilda Turcijas valstsvienības spēlētājs.
Bez Latvijas un Turcijas A apakšgrupā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Igaunija.