Rolands Šmits nevar sagaidīt pirmo spēli; Jānis Gailītis atklāj, kā aizvietos Rodionu Kurucu
Pirmās Eiropas čempionāta basketbolā spēļu dienā Latvijas basketbolists Rolands Šmits uzsvēra, ka pret turkiem gaidāma fiziska un skatāma spēle, bet treneris Jānis Gailītis skaidroja izlases rotācijas un Turcijas stiprās puses.
"Ar nepacietību gaidu šodienas spēli. Ja mājās ir tāds turnīrs un var spēlēt savu līdzjutēju priekšā, sajūtas ir neaprakstāmas. Esam gatavi cīnīties un atdot visu enerģiju laukumā," teica Šmits.
Viņam šajā mačā būs iespēja cīnīties pret vairākiem komandas biedriem no Stambulas "Anadolu Efes", kā arī citiem Turcijā spēlējošajiem basketbolistiem. "Ja godīgi, man vienalga, pret kuru no pretiniekiem spēlēt. Manā pozīcijā būs Džedi Osmans, tad mums arī būs duelis. Turkiem ir ļoti laba komanda, un būs ļoti fiziska un skatāma spēle. Alperens Šengins ir dominējošs spēlētājs zem groza, turklāt viņiem vēl ir vairāki tādi spēlētāji," secināja Šmits.
Treneris Jānis Gailītis izcēla, ka viens no Latvijas valstsvienības uzdevumiem šajā mačā būs ierobežot Turcijas līderus Alperenu Šenginu, Šeinu Larkinu un Džedi Osmanu. "Viņi kopumā ir organizēta komanda un jāparāda labākā aizsardzība pret šiem trīs spēlētājiem. Larkins ir "pick and roll" spēlētājs. Viņa basketbols bieži noved pie maiņām aizsardzībā, un viņš kļūst par viens pret viens spēlētāju," teica treneris.
"Maiņas aizsardzībā ir iespējams scenārijs, jo ne vienmēr ir iespēja izsekot un būt viņam līdzi, jo metiena distance, ko var atdot šim spēlētājam, ir ļoti maza," turpināja treneris, skaidrojot paņēmienus, kā uzbrukumā apturēt Larkinu.
Rodionam Kurucam savainojuma dēļ nespēlējot Eiropas čempionātā, vieglā uzbrucēja pozīcija starta pieciniekā tiks atvēlēta citam spēlētājam. "Esam tikuši galā. Nav daudz variantu. Dāvis Bertāns būs pozīcijas pamatspēlētājs, un tad vai nu būsim īsāki, vai spēlēsim ar garāku sastāvu. Netipiskāk Mārcis Šteinbergs vai Mareks Mejeris iesaistīsies kā trešās pozīcijas spēlētājs, ja būs tāda nepieciešamība," atklāja Gailītis. "Mareka pieredze šajā situācija varētu būt pluss, bet redzēsim pēc situācijas, kas būtu nepieciešamāks," turpināja treneris.
Turcijas izlases līderis ir NBA komandas Hjūstonas "Rockets" centra spēlētājs Alperens Šengins. "Nav vienas aizsardzības, kas strādā, bet domāju, ka viņš ir jānogurdina, jācenšas pēc iespējas vairāk atslēgt viņa bumbas pieskārienus, jālimitē vieta, ko viņš izmanto spēlējot viens pret viens. Viņam patīk driblēt, bet nav iespējams pilnībā limitēt šādus spēlētājus," komentēja Gailītis.
Savainojuma dēļ pilnu pārbaudes spēļu ciklu nevarēja aizvadīt saspēles vadītājs Artūrs Žagars. "Viņš izskatās vesels, bet iekšēji viņš gan jau gribētu būt labākā spēļu ritmā, jo viņš tomēr izlaida, un bija ierobežojumi, kas nekad nav labi. Īpaši saspēles vadītājam. Domāju, ka tas par labu nenāca, bet cerēsim, ka čempionāta laikā viņš noķers to spēli," atzina Gailītis.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
