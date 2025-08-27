Mareks Mejeris skaidro, kur Latvijas izlasei vēl jāprogresē un kā pēdējos gados mainījies basketbols
Latvijas vīriešu basketbola izlasei uzbrukumu veidošanā nav problēmu, taču joprojām var uzlabot spēli aizsardzībā, sarunā ar aģentūru LETA teica Latvijas valstsvienības spēlētājs Mareks Mejeris.
Latvijas izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra pirmajā spēlē tiksies ar Turcijas valstsvienību, cīņai sākoties plkst.18. "Tā ir atklāšanas spēle, kuru gaidām jau vairākas nedēļas, tas ir mērķis uz ko gājām. Kad tas nāk tuvāk, arī parādās satraukums, bet pēc tam tas pazūd, kad jau ieej ritmā. Tā būs svarīga spēle paskatīties un saprast, kas ar mums notiek," norādīja Mejeris, piebilstot, ka pirms pirmās spēles ir arī neliels satraukums..
Basketbolists izcēla, ka, neraugoties uz Latvijas izlases progresu sagatavošanās perioda laikā, vienmēr būs lietas, ar kurām galvenais treneris Luka Banki būs neapmierināts. "Aizsardzība, protams, ir tā lieta, uz kuru mēs vēl koncentrējamies vairāk, jo uzbrukumā problēmu īsti nav, bet aizsardzībā gan. Ja mēs kaut kā izdarām visu, ko bijām plānojuši un neviens spēlētājs "nenoguļ" un fokusējas pilnībā, tad arī aizsardzībā viss būs kārtībā," teica Mejeris.
Viņš norādīja, ka, salīdzinot ar basketbola tendencēm iepriekš, pēdējās sezonās aizsardzībā spēlēt ir kļuvis grūtāk. "Kaut kā spēlētāji ir iemācījušies ļoti spēlēt uz tiesnešiem, ļoti grūti ir spēlēt ar kontaktu un bremzēt spēlētājus. Ir ātra un tehniska basketbola spēle, kuru ir grūti nosegt. Vēl piecus vai septiņus gadus atpakaļ viss bija vieglāk izdarāms, bet tagad ir daudz grūtāk. Tas ir visiem un nav tikai mums, tāpēc vienkārši jāpielāgojas," skaidroja Latvijas izlases spēlētājs.
Pirmajā pārbaudes spēlē Latvijas basketbolisti ar 75:91 zaudēja Itālijai, kuru noslēdzošajā pārbaudes mačā pārspēja ar 83:68. "Tā tomēr bija tikai pirmā pārbaudes spēle, kurā mēs zaudējām Itālijai, pēc tam jau vairākas uzspēlējām un noķērām kādu ritmu. Tagad būs vēl svaigums uz turnīru," stāstīja Mejeris
"Basketbola laukumā tās mazās nianses arī dod starpību. Pirmajā spēlē bija tās dažas nianses, kas neizdevās, nebijām saspēlējušies, bet nākošajās jau bija uzņemts ritms un viss sanāca vieglāk," viņš turpināja.
Bez Latvijas un Turcijas A apakšgrupā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Igaunija.