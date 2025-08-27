Sevastova piedzīvo zaudējumu "US Open" pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien piedzīvoja zaudējumu ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā.
Sevastova, kura WTA rangā atrodas 233.vietā, ar 6-4, 6-1 piekāpās turnīrā ar 13.numuru izsētajai krievietei Jekaterinai Aleksandrovai (WTA 12.).
Pirmā seta ievadā Aleksandrova izvirzījās vadībā ar 2-0, bet Sevastova, uzvarot pretinieces serves geimā, panāca neizšķirtu. Krieviete atkal bija pārāka divos geimos pēc kārtas, kam sekoja vēl divi Sevastovas uzvarēti geimi, taču seta noslēgumā Aleksandrova vēlreiz bija pārāka latvietes serves geimā un tika pie uzvaras ar 6-4.
Otrajā setā pēc pirmajiem diviem geimiem rezultāts bija neizšķirts 1-1. Turpinājumā Sevastova zaudēja piecos geimos pēc kārtas, pretiniecei tiekot pie pārliecinoša panākuma ar 6-1.
Par zaudējumu pirmās kārtas cīņā Sevastova nopelnīja desmit WTA vienspēļu ranga punktus.
Abas tenisistes iepriekš kortā nebija tikušās.
Sevastova pirms divām nedēļām tika līdz Sinsinati "WTA 1000" turnīra otrajai kārtai, bet Aleksandrova iepriekšējā nedēļā Meksikā aizcīnījās līdz Moterrejas "WTA 500" raudzes turnīra finālam, tajā ar 3-6, 6-4, 4-6 piekāpjoties tautietei Dianai Šnaiderei.
Latvijas tenisiste ASV atklātajā čempionātā startēja pirmo reizi kopš 2021. gada. 2018. gadā viņai izdevās sasniegt "US Open" pusfinālu, kur viņa divos setos zaudēja amerikānietei Serēnai Viljamsai.
Aleksandrova sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīrā nekad nav tikusi tālāk par trešo kārtu.
Pirmdien Ņujorkā debijas cīņu "Grand Slam" pamatturnīros aizvadīs kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja (WTA 115.), kura pirmās kārtas mačā tiksies ar amerikānieti Peitoni Stērnsu (WTA 54.).
Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura pasaules rangā ir 26., pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju (WTA 147.) un trešdien tiksies ar amerikānieti Teilori Taunzendu (WTA 139.).
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos noslēgsies nākamās nedēļas beigās.