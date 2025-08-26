Madars Razma "Players Championship" turnīrā šokē trīskārtējo pasaules čempionu Maiklu van Gervenu, tomēr piekāpjas citam čempionam Robam Krosam
Latvijas šautriņu metējs Madars Razma otrdien Miltonkeinsā Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotajā Pasaules Šautriņu mešanas sērijas "Players Championship" turnīrā otrajā kārtā pārspēja pasaules ranga trešo numuru nīderlandieti Maiklu van Gervenu, bet piedzīvoja zaudējumu trešās kārtas mačā.
Razma, kurš PDC rangā ir 46.vietā, pirmajā kārtā ar 6-3 pieveica Zviedrijas sportistu Oskaru Lukasjaku (131.), otrajā ar 6-5 pārspēja pasaules ranga trešo numuru van Gervenu, bet trešajā kārtā ar 3-6 piekāpās pasaules ranga devītajam numuram Robam Krosam no Anglijas.
Sezonas laikā ir paredzēti 34 šādi turnīri, labākajiem 64 kvalificējoties finālturnīram. Katra turnīra balvu fonds ir 125 000 Lielbritānijas mārciņu (144 737 eiro).
Martā notikušajā sestajā turnīrā Razma tika līdz pusfinālam.
Jāpiebilst, ka Maikls van Gervens 2014., 2017. un 2019. gadā kļuva par pasaules čempionu, savukārt Robs Kross savu titulu izcīnīja debijas sezonā 2018. gadā, finālā pieveicot 16 reižu pasaules čempionu un visu laiku labāko šautriņu metēju Filu Teiloru, kuram tā bija pēdējā spēle profesionāļa karjerā.