Izlases kapteinis Dairis Bertāns: “Nav svarīgākais tas, kāds tu esi laukumā, bet gan tas, kāds tu esi komandas biedrs”
Latvijas basketbola valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns aicina visus izbaudīt Rīgā notiekošo Eiropas čempionātu, kas būs īsti basketbola svētki, un sola, ka Latvijas izlase mēģinās parādīt, uz ko mūsu basketbols ir spējīgs, pieredzējušais spēlētājs pastāstīja intervijā žurnāla “Sporta Avīze” augusta numurā.
Eiropas čempionāts sākas trešdien, Latvijai pirmajā mačā plkst. 18 spēkojoties ar Turciju. Rīgā risināsies gan vienas apakšgrupas spēles, gan visi izšķirošie mači un 14. septembrī ”Xiaomi arēnā” kļūs zināmi jaunie kontinenta čempioni. Latvijas izlases kapteinim Dairim Bertānam šis būs piektais Eiropas čempionāta finālturnīrs.
Intervijā “Sporta Avīzei” vecākais no brāļiem Bertāniem stāsta, ka spiediens saistībā ar to, ka čempionāts notiks Latvijā, izlasei nemainās, jo tas būtu neatkarīgi no tā, kur tiktu spēlēts.
“Ja gribam noturēties tur, kur šobrīd esam uzkāpuši, ar to ir jārēķinās un jātiek galā. Spēlēšana pilnu tribīņu priekšā 2015. gada čempionātā (Rīga uzņēma vienas apakšgrupas spēles – aut.) bija lielāks izaicinājums, jo to īsti nebijām iepazinuši. Šobrīd jau esam daudz pieredzējušāka komanda, pilnas tribīnes arēnā bijušas praktiski katrā mājas spēlē kopš Pasaules kausa kvalifikācijas sākuma. Tie nu jau būs gandrīz četri gadi, kad pirms spēlēm vairs nav jautājuma – vai tās būs izpārdotas. Drīzāk, cik ātri tas notiks? Piekrītu, ka tādā atmosfērā ir jāpierod spēlēt, taču tā vienlaikus ir ļoti forša sajūta,” stāsta izlases kapteinis.
Viņš uzskata, ka pēdējos gados Latvijas basketbola līdzjutēji ir pamainījušies un, ja salīdzina ar to pašu iepriekšējo Eiropas čempionātu Rīgā, no viņiem jūtama pavisam cita atdeve. “Vai tas ir tāpēc, ka pamainījusies spēļu organizācija un pieeja darbam ar līdzjutējiem? Šobrīd skatītāji daudz vairāk tiek iesaistīti, uzvilkti. Varbūt arī tas ir komandas rezultāts, kas gribi negribi palīdz atvērties un piesaista vēl vairāk atbalsta. Tā mēs viens otru dzenam uz priekšu.”
Paša kapteiņa loma laukumā galvenā trenera Lukas Banki izlasē ne vienmēr bijusi liela, bet spēlētājs uzsver, ka ir gatavs pieņemt, lai kāda tā būtu.
“Pie Banki es parasti sāku pamatsastāvā, taču diezgan bieži bijušas spēles, kurās man pēc tam minūšu ir ļoti maz. Man tā nekad nav bijusi problēma, pat ja viss otrais puslaiks ir jānosēž malā. Es par to neapmierināts nepalikšu. Tas nav mans stils un mans raksturs. Es varu nenospēlēt un tāpat būt daļa no komandas, priecāties par panākumiem un uzvarām. Man vecāki iemācījuši, ka nav svarīgākais tas, kāds tu esi laukumā, bet gan tas, kāds tu esi komandas biedrs. Pie tā arī vienmēr mēģinu pieturēties un piedomāt,” stāsta Dairis Bertāns.
Eiropas čempionāta laikā Latvijas izlases kapteinis atzīmēs savu 36. dzimšanas dienu. Viņš atzīst, ka savu nākotni šobrīd prognozēt nevar.
“Esmu tādā karjeras posmā, ka tiešām vairs tālu uz priekšu neko neplānoju. No vasaras līdz vasarai, pa sezonai uz priekšu. Tāpēc arī šobrīd esmu vienojies ar VEF uz vēl vienu sezonu. Izlases kontekstā visa uzmanība ir uz Eiropas čempionātu. Tālāk skatīsimies. Pēc tam būs jauns treneris. Ja viņš nāks un teiks, ka viņam mani vajag, un es redzēšu, ka varu tiešām kaut kā palīdzēt komandai, tad noteikti neatteikšu. Laiks rādīs,” pauž spēlētājs, kurš savulaik jau ir spēlējis pie nākamā izlases galvenā trenera Sito Alonso.
Spāņu speciālistu Bertāns raksturo kā treneri, kurš iepriekš spējis no basketbolistiem dabūt ārā maksimumu. “Viņš veiksmīgi strādājis situācijās, kad varbūt nav to labāko spēlētāju, taču viņš spēj pareizi visu salikt tā, lai komanda strādā. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks faktors tādiem izlašu kvalifikācijas formātiem, kur sabraukumos īsā laikā jāspēj sasniegt rezultātu.”
Noslēgumā izlases kapteinis izsaka Latvijas izlases apņēmību. “Es nesaukšu nekādas vietas vai ciparus. Es tiešām ceru uz labu čempionātu, lielisku atmosfēru gan komandā, gan Latvijā, lai visi izbauda šos basketbola svētkus pie mums. Centīsimies palīdzēt to darīt ar kādu uzvaru laukumā. Es tiešām ceru, ka mums beidzot būs iespēja pilnībā parādīt, uz ko Latvijas basketbols ir spējīgs.”
Pilnu interviju ar Dairi Bertānu lasiet augusta “Sporta Avīzē”.