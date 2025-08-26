Basketbola leģendu Maikla Džordana un Kobes Braienta parakstītā sporta kartīte pārdota par pasakainu summu
12,932 miljonus ASV dolāru (11,096 miljoni eiro) ir maksājusi sestdienas vakarā pārdotā bijušo basketbolistu Maikla Džordana un Kobes Braienta sporta kartīte, kļūstot par dārgāko pārdoto sporta kartīti vēsturē, ziņo ASV kabeļsporta raidorganizācija ESPN. Kartīte tika pārdota izsoļu nama "Heritage Auctions" izsolē.
This unique Michael Jordan and Kobe Bryant card sold for $12.932 million through Heritage Auctions early Sunday morning.— The Athletic (@TheAthletic) August 24, 2025
It’s now the most expensive sports card ever sold.https://t.co/SemEZPC7na pic.twitter.com/nyIfsZtCoc
2007./2008.gada kartīte, uz kuras ir gan seškārtējais Nacionālās basketbola līgas (NBA) čempions Džordans, gan pieckārtējais līgas čempions Braients, ir vienīgais šīs kartītes eksemplārs pasaulē.
Iepriekš dārgākā sporta kartīte bija 1952.gadā izdotā beisbolista Mikija Mentla kartīte, kas 2022.gada augusta beigās tika pārdota par 12,6 miljoniem ASV dolāru (10,8 miljoni eiro).
Izsoļu nams "Heritage Auctions" ESPN apstiprināja, ka kartīti kopīgi iegādājušies trīs investori - Kevins O'Līrijs, Mets Alens un Pols Voršovs.
Džordana/Braienta kartīte ir otra visu laiku dārgākā sporta piemiņas prece aiz beisbolista Džordža Hermana "Mazuļa" Rūta 1932.gada Pasaules sērijas mačā valkātā Ņujorkas "Yankees" krekla, kas gandrīz pirms gada tika pārdota par 24,12 miljoniem ASV dolāru (20,68 miljoni eiro).
Maikls Džordans noslēdza profesionāļa karjeru 2003. gadā, bet Kobe Braients — 2016. gadā.
Kartīte tika pārdota dienā, ka Braients būtu kļuvis 47 gadus vecs. Braients 41 gada vecumā bojā gāja 2020.gada 26.janvārī, avarējot helikopteram, kurā bez viņa bojā gāja vēl astoņas personas.