Dopinga pārbaužu dēļ diskvalificēta olimpiskā vicečempione kamaniņu sportā Madeleine Egle. Sportiste satriekta par netaisnību
Olimpiskā vicečempione kamaniņu sportā komandu stafetē austriete Madeleine Egle ir diskvalificēta dopinga noteikumu pārkāpuma dēļ un 2026.gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco spēlēs nepiedalīsies, ziņo tīmekļa vietne "Ski-nordique.net". 27 gadus vecā austriete tikko ir saņēmusi 20 mēnešu diskvalifikāciju par triju dopinga pārbaužu izlaišanu 2023.gadā.
Tiek ziņots, ka diskvalifikācija ir piemērota no 2025.gada 1.marta. Izmeklēšana ilga gandrīz divus gadus.
"Negaidīju tik bargu sodu par trim atrašanās vietas pārkāpumiem. Jūtos tā, it kā mana karjera būtu sagrauta," sacīja satriektā Egle. Pat lietas izskatīšanas laikā tas bija neticami grūts laiks psiholoģiski, un noklausīšanās bija īpaši saspringtas. Reizēm jutos kā noziedzniece," piebilda sportiste, kurai vairāk nekā 50 testos nekad nav bijis pozitīvs dopinga tests.
"Uzskatu, ka 20 mēnešu diskvalifikācija ir nesamērīga un dziļi netaisnīga, salīdzinot ar sankcijām, kas nesen tika piemērotas sportistiem, kuri tika atzīti par vainīgiem dopinga lietošanā," saka sportiste, norādot, ka lēmumu pieņemšanā trūkst konsekvences.
"Šodien es nevaru izslēgt sportistes karjeras beigas," saka 2021.gada pasaules čempione komandu sacensībās un čdtrkārtējā Eiropas čempione.
Austrijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Markuss Proks uzsver, ka federācija zina, ka "Egle ir godīga sportiste".
"Viņa pieļāva kļūdas, taču neviena no tām pat attāli nav samērojama ar šo sodu, lai gan sākotnējā spriedumā sods bija lielāks," saka Proks. "Sods ir nepieciešams, tas ir nenoliedzami, bet tik bargs tas ir bezjēdzīgs."
Egle komandu stafetē 2022.gada olimpiskajās spēlēs Pekinā izcīnīja sudraba medaļu, bet četrus gadus agrāk - bronzas medaļu. Pasaules čempionātos viņas kontā ir viena zelta un pa divām sudraba un bronzas medaļām, bet Eiropas meistarsacīkstēs viņa ir izcīnījusi četras zelta un divas sudraba medaļas.