Basketbola svētki Rīgā sāksies ar Latvijas svarīgo atklāšanas maču pret spēcīgo Turciju
Šodien plkst. 18:00 ar spēli pret Turciju Latvijas basketbolisti uzsāks Eiropas čempionātu basketbolā. Spēles tiešraide no “Xiaomi Arēnas” kanālā TV3.
Latvijas izlases basketbolisti atgriezušies Eiropas čempionāta apritē pēc viena turnīra izlaišanas. 2017. gadā tika sasniegts labākais rezultāts pēc neatkarības atgūšanas - piektā vieta. Latvijas labākais rezultāts turnīrā ir zelts 1935. gadā. Turcija pirms trīs gadiem izstājās astotdaļfinālā. Ambiciozie turki vienīgo medaļu Eiropas meistarsacīkstēs guvusi 2001. gadā, kad turnīrs tika rīkots pašu mājās - otrā vieta.
Trešā tikšanās reize “EuroBasket”
Latvija ar Turciju ierasti spēlē Eiropas čempionātos, kas notiek kādas no komandas mājām. Pagaidām divās reizēs spēles notikušas, kad meistarsacīkstes rīkoja turki. 2001. gadā apakšgrupā Turcija uzvarēja ar 85:82, bet pirms astoņiem gadiem, 2017. gadā, Latvija, kad Turcija uzņēma vienu apakšgrupas posmu, turkus apspēlēja ar 89:79. Pirms konkrētās spēles ar ēdienu saindējās Jānis Strēlnieks, kurš nevarēja pabeigt spēli un attapās slimnīcā. Tagad izlases cīnīsies laikā, kad turnīru organizē Rīgā. Līdzīgi 2001. gadam, arī šoreiz abām tā būs pirmā spēle turnīrā.
111 punkti
Pēdējo reizi abas komandas viena pret otru spēkojās 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās grupas fāzes ietvaros. Abos mačos panākumus guva latvieši. 2022. gada augusta beigās, neilgi pirms 2022. gada Eiropas čempionāta, ar Kristapu Porziņģi, Dāvi Bertānu un citiem līderiem sastāvā latvieši izdemolēja Turcijas aizsardzību, guva 111 punktus un pārliecinoši uzvarēja (111:85). 2023. gada februārī Bursā abas komandas spēlēja jau vājākos sastāvos, un, lai arī Latvija jau bija kvalificējusies Pasaules kausam, tāpat tika gūts panākums ar 83:74.
Turki kvalificējās ar trīs uzvarām
Kamēr Latvijas izlase uz Eiropas čempionātu kvalificējās automātiski kā viena no rīkotājām, citādāks ceļš uz turnīru bija Turcijai. Tā atradās vienā apakšgrupā ar Islandes, Itālijas un Ungārijas izlasē. Pirmajās četrās spēlēs turki izcīnīja trīs uzvaras, kas ļāva arī priekšlaicīgi sasniegt finālturnīru. Ar 76:75 tika pieveikta Islande, 92:66 un 81:76 Ungārija. Abos mačos turki zaudēja Itālijai (80:87 un 67:80), kā arī pēdējā kvalifikācijas mačā piekāpās Islandei (71:83). Turcijas rezultatīvākais spēlētājs kvalifikācijā bija Džedi Osmans, kurš trijās spēlēs vidēji izcēlās ar 23,3 punktiem. Visās sešās spēlēs piedalījās vien Kenans Sipahi, Erdžans Osmani un Sehmuss Hazers, produktīvākajam esot pēdējam (10,8 punkti, 2,5 piespēles).
Pārbaudes spēlēs labāka bilance turkiem
Gan Latvija, gan Turcija pirms Eiropas čempionāta aizvadīja pa piecām pārbaudes spēlēm. Labāk veicās Ergina Atamana trenētajai komandai, kas izcīnīja trīs uzvaras pret Čehijas (79:65), Lietuvas (84:81) un Melnkalnes (96:85) izlasēm. Neveiksmes tika piedzīvotas pret Lietuvas (70:91) un Vācijas (71:73) valstsvienībām.
Var teikt, ka Latvijas pretinieki pārbaudes mačos bija spēcīgāki. Zaudējumi pret Itāliju (75:91), to pašu Lietuvu (105:109) un Grieķiju (86:104), bet uzvaras pret Slovēniju (100:88) un Itāliju (83:68).
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.
Ar Šenginu priekšgalā
Turcija uz Eiropas čempionātu dosies ar Hjūstonas “Rockets” spēlējošo Alperenu Šenginu priekšgalā. Viņš pagājušajā sezonā vidēji guva 19,1 punktu, izcīnīja 10,3 atlēkušās bumbas un atdeva 4,9 rezultatīvās piespēles. NBA spēlē arī Nigērijā dzimušais turku izcelsmes Adems Bona, kurš Filadelfijas “76ers” rindās vidēji guva 5,8 punktus un izcīnīja 4,2 atlēkušās bumbas. Bona pārbaudes spēlēs izcēlies ar efektīviem blokiem, taču vienā no tām viņš arī guva nelielu savainojumu.
Naturalizētā vietā joprojām spēlēs Šeins Larkins, kurš pagājušajā sezonā bija Rolanda Šmita komandas biedrs Stambulas “Anadolu Efes”. Pagājušās sezonas laikā bija runas, ka viņa vietu naturalizētā statusā varētu ieņemt Ergina Atamana trenētais spēlētājs Atēnu “Panathinaikos”, Kendriks Nans, taču beigās pēc sarunām ar Larkinu tika panākts kopsaucējs, ka amerikānis vēl spēlēs izlasē arī šogad.
Komandā vēl ir divi citi Šmita komandas biedri - Erdžans Osmani un Erkans Jilmazs, kā arī viens Artūra Žagara komandas biedrs - Šertačs Šanli. Divi basketbolisti ikdienā spēlē Ergina Atamana vadībā Atēnu “Panathinaikos” - Džedi Osmans un Emeris Jurtsevens.
Turcijas izlases sastāvs Eiropas čempionātam:
Adems Bona (Filadelfijas "76ers", NBA), Alperens Šengins (Hjūstonas "Rockets", NBA), Erdžans Osmani, Šeins Larkins, Erkans Jilmazs (visi - Stambulas "Anadolu Efes") Furkans Korkmazs, Kenans Sipahi, Šehmuss Hadzers visi - "Bahcesehir Koleji"), Onuralps Bitims (Minhenes "Bayern", Vācija), Emeris Faruks Jurtsevens, Džedi Osmans (abi - Atēnu "Panathinaikos", Grieķija), Sertačs Šanli (Stambulas "Fenerbahce").
Latvijas izlase labā noskaņojumā
Dienu pirms spēles Latvijas izlase aizvadīja treniņu uz jaunās “Xiaomi Arēna” grīdas, kuru nodrošina FIBA. Kristaps Porziņģis pēc treniņa atklāja, ka Latvijai jāspēlē kā komandai un jāsper nākamais solis uz priekšu pret pārbaudes mačiem, kamēr Artūrs Žagars komentēja savu veselības stāvokli. “Esmu 100% gatavs,” viņš atklāja. Žagaram daudzi turku basketbolisti ir zināmi, jo viņš pēdējo sezonu spēlēja Stambulas “Fenerbahce”.
Turcijas izlasi slavēja Luka Banki. “Tā ir viena no kandidātēm uz medaļām. Visi sagaida dueli laukumā starp Alperenu Šenginu un Kristapu Porziņģi, kas ir ierasts Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), bet šoreiz būs Eiropas basketbolā. Esmu pietiekami pazīstams ar spēlētājiem, kuri var mainīt spēles gaitu."
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Latvijas izlases treniņš dienu pirms "EuroBasket 2025" sākuma
2025. gada 26. augustā Latvijas basketbola izlase "Xiaomi Arēnā" aizvadīja treniņu pirms pirmās spēles Eiropas čempionātā. Pēc tā komentārus sniedza ...
Turcijas izlase uzskaita Latvijas spēcīgās puses
“Latvija ir laba komanda. Pēdējo sezonu spēlēju jūsu trenera (domā Lukas Banki - aut) vadībā un zinu, kādā stilā viņam patīk spēlēt. Šeit ir daudzi spēlētāji, kuri lieliski iederas viņa sistēmā - tādi, kuri var ātri un ar augstu efektivitāti izpildīt metienus. Pēdējo reizi, kad šeit spēlējām, mums neklājās viegli. Zinām, ko sagaidīt,” dienu pirms mača teica Turcijas naturalizētais basketbolists Šeins Larkins, kurš ir Stambulas “Anadolu Efes” līderis, pavadījis pēdējo sezonu Lukas Banki vadībā un ir Rolanda Šmita komandas biedrs.
“Manuprāt, viņu spēja trāpīt metienus no dažādām pozīcijām. Bieži vien Latvijai laukumā ir pieci spēlētāji, kuri visi var trāpīt no distances. Tādā veidā viņi izpleš laukumu, bet treneris Banki māca spēlēt augstā intensitātē. Nedrīkstam kļūdīties, jo viņi šīs kļūdas izmantos. Mums jāmēģina viņus slāpēt un likt spēlēt puslaukumā. Viens no uzdevumiem ir likt Latvijai uzbrukumā spēlēt ilgāk par desmit sekundēm,” par Latvijas izlases spēcīgajām īpašībām un kas pašiem jāpaveic spēlē teica Larkins.
Formāts un noteikumi
Eiropas čempionātā no katras grupas astotdaļfinālā iekļūs četras labākās. A grupas četras labākās astotdaļfinālā cīnīsies pret B grupas četrām spēcīgākajām (Lietuva, Melnkalne, Vācija, Somija, Zviedrija, Lielbritānija). Savukārt C grupas top4 paredzēts duelis pret D grupas top4. Grupas spēles izspēlēs līdz 4. septembrim. Astotdaļfināli gaidāmi 6. un 7. septembrī, ceturtdaļfināli 9. un 10. septembrī, pusfināli 12. septembrī, bet fināls un bronzas mačs - 14. septembrī. Lasi par kārtību arēnā ŠEIT.