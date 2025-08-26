Luka Banki apņēmīgs pirms Eiropas čempionāta: mums ir grūta apakšgrupa, esam nopietni sagatavojušies!
Latvijas vīriešu basketbola izlasei visas pretinieces Eiropas čempionāta apakšgrupas spēlēs būs grūti uzvaramas vienības, preses konferencē norādīja Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki. Trešdien Latvijas basketbolisti pēc sagatavošanās posma teju divu mēnešu garumā Rīgā sāks Eiropas čempionāta finālturnīru.
"Neesam tādā pozīcijā, lai novērtētu pārāk zemu vai augstu jebkuru no pretiniekiem. Turnīrs ir ļoti īss, jo īpaši apakšgrupas spēles," stāstīja treneris. "Grupa ir daudz spēcīgāka, nekā varētu likties. Visām komandām ir iespēja pārspēt konkurentes."
"Šī būs grūta apakšgrupa. Katrai spēlei būs nozīme, un pat spēcīgākās komandas kā Serbija nedrīkst kādu novērtēt pārāk zemu," norāda treneris. "Mums bija ļoti nopietna gatavošanās, un spēlētājiem ir īpašas sajūtas par šo turnīru. Ceru, ka viņiem būs interesanti un viņi tāpat kā es tiks pie neaizmirstamām emocijām," teica Banki, izceļot, ka šajā Eiropas čempionāta finālturnīrā būs augsts spēļu līmenis.
"Komanda ir paveikusi lielisku darbu visa sagatavošanās posma garumā. Tāpat kā pārējās komandas arī mēs saskārāmies ar savainojumu problēmām. Zinājām par to jau no sākuma, bet bijām optimistiski par Rodiona Kuruca savainojumu. Arī Mārtiņa Laksas savainojums, kas radās treniņā, bija ārpus mūsu kontroles. Kopumā treniņu līmenis bija augsts, un man tas patika," turpināja Banki.
Pirmajā apakšgrupas spēlē latvieši spēkosies ar Turcijas izlasi. "Turcija ir viena no kandidātēm uz medaļām," norādīja Banki. "Visi sagaida dueli laukumā starp Alperenu Šenginu un Kristapu Porziņģi, kas ir ierasts Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), bet šoreiz būs Eiropas basketbolā. Esmu pietiekoši pazīstams ar spēlētājiem, kuri var mainīt spēles gaitu."
Vērtējot A grupas favorīti Serbiju, Banki izcēla, ka komanda ir parādījusi labu sniegumu gan Pasaules kausā, gan olimpiskajās spēlēs, taču abi turnīri beigušies ar nelielu vilšanos.
"Gan Serbijas izlases spēlētāji, gan treneri apzinās, ka ir pienācis laiks kaut ko sasniegt. Tas būtu loģisks noslēgums šim ciklam," skaidroja Banki. "Tā ir iespēja visiem šeit laukumā redzēt vienu no labākajiem spēlētājiem Nikolu Jokiču, bet tajā pašā laikā esam lepni par visiem mūsu basketbolistiem."
Savukārt Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns, kuram šis būs piektais Eiropas čempionāta finālturnīrs, izcēla, ka Latvijas spēlētāji nevar sagaidīt spēļu sākumu.
"Esam diezgan ilgu laiku spēlējuši un trenējušies. Tā ir bijusi gara vasara, un ceru, ka tās labākā daļa vēl ir tikai priekšā," teica Bertāns, piebilstot, ka Latvija jau ir pierādījusi, ka iederas starp augstākā līmeņa komandām un vairs netiek novērtēta par zemu.
Bez Latvijas un Turcijas A apakšgrupā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Igaunija.