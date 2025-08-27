FOTO, VIDEO: ielūkojamies, kādas izmaiņas pirms Eiropas čempionāta piedzīvojusi spēļu arēna un tās teritorija
Jau trešdien, 27. augustā, ar pirmajām spēlēm Rīgā sāksies 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Dienu pirms pirmajām spēlēm Jauns.lv novēroja, kā izmainījusies arēna un tās teritorija.
Jau iepriekš ziņojām, ka pirms Eiropas čempionāta arēnā parādījās jauni grozi. Tos ar Latvijas Basketbola savienības iniciatīvu no FIBA iegādājās pati “Xiaomi Arēna” un tie paliks lietošanā arī pēc Eiropas čempionāta beigām. Tas ļāvis latviešiem kā mājiniekiem pie šiem groziem trenēties jau kopš jūlija vidus, kad sākās oficiālās treniņnometnes sākums.
Tas gan nav viss. Pastāvot dažādām FIBA prasībām, redzamas vēl daudzas pārmaiņas. Attiecībā uz laukumu, svarīgākā no tām ir, ka basketbolisti spēlēs uz pavisam svaigas grīdas. Tā Rīgā ieradās aptuveni nedēļu pirms Eiropas čempionāta sākuma. Tāpat basketbolisti metīs grozā ar svaigām basketbola bumbām, kuras FIBA nodrošinājusi turnīram.
Šo grīdu nodrošina Dānijā bāzēts uzņēmums “Junckers”, 2024. gada izskaņā par sadarbību ar šo kompāniju līdz pat 2028. gadam ziņoja pati FIBA. Puses sadarbojas kopš 2021. gada un uz šī uzņēmuma ražotās basketbola grīdas pasaules labākie basketbolisti spēlējuši gan 2023. gada Pasaules kausā (tajā lieliski startēja Latvijas basketbolisti), gan pagājušā gada olimpiskajās spēlēs Francijā.
Kā paziņojumā norādīja FIBA, tad sadarbībā ar “Junckers” izdosies nodrošināt lielisku spēļu grīdu, uz kuras arī tā pēc iespējas labāk varēs vizuāli demonstrēt tās galvenos atbalstītājus. Jau dienu pirms turnīra sākuma varēja novērot, ka grīda ir gatava ar visām sponsoru uzlīmēm.
Kristaps Porziņģis pēc treniņa dienu pirms spēles pret Turciju atklāja, ka atsevišķās vietās novērotas problēmas ar driblēšanu. Viņš gan minēja, ka tās manāmas zem groza, kur dribls tiek izmantots maz. "Jaunas bumbas, jauna grīda. Jā, ir viss nedaudz citādāk, bet tā ir visiem."
Tās nav vienīgās izmaiņas pašā arēnā. Aiz vienas no gala līnijām atrodas liela mediju tribīne, kurā spēles vēros akreditētie mediju pārstāvji. Vienā no sānu līnijām visā garumā izveidota vieta spēļu komentētājiem, kas tādējādi samazinājis līdz šim esošo “courtside” vietu skaitu. Palielināta arī komandu rezervistu soliņš un sekretariāta galdiņš.
Nedaudz aiz arēnas gaiteņiem atrodas gara mikszona, kurā pēc treniņiem un spēlēm medijiem ir iespēja ķert spēlētājus komentāriem. Savukārt preses konferences nenotiek pašā arēnā, bet gan blakus tai izbūvētā teltī. Līdzīga sistēma bija vērojama 2024. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Pašiem medijiem darbs tiek nodrošināts olimpiskajā centrā, kur tiem ir gan akreditēšanās vieta, gan darba telpa.
Dienu pirms turnīra sākuma Jauns.lv novēroja, ka vēl notiek sagatavošanās darbi fanu zonas iekārtošanai un telšu izveidei aproču apmaiņai. Viena no tām uz Grostonas ielas jau ir pilnā gatavībā. Visdrīzāk spēļu dienā, 27. augustā, viss jau būs kaujas gatavībā.
Eiropas čempionāts no 27. augusta līdz 14. septembrim norisināsies Latvijā, Polijā, Kiprā un Somijā. Latvijas izlases basketbolisti A grupā par vietu četriniekā un astotdaļfinālā spēkosies pret Serbijas, Turcijas, Igaunijas, Čehijas un Portugāles izlasēm.
Latvijas izlases treniņš dienu pirms "EuroBasket 2025" sākuma
