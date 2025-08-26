Beļģijas basketbolā izlasē iekļauti septiņi Eiropas čempionāta debitanti
Beļģijas vīriešu basketbola izlases sastāvā iekļauti septiņi spēlētāji, kuriem šis būs pirmais Eiropas čempionāta finālturnīrs, vēsta Beļģijas Basketbola federācija.
Kā pēdējie no kandidātu saraksta tika svītroti Eliass Lasisi un Aršangs Izavs-Bolovī, kurš nākamajā sezonā spēlēs Mārča Šteinberga pārstāvētajā Spānijas vienībā Manrezas "Baxi". Žanam Markam Mvemā tas būs piektais Eiropas čempionāts pēc kārtas, vēl trīs spēlētājiem tas būs trešais finālturnīrs, bet septiņi Beļģijas izlases basketbolisti pirmo reizi spēlēs Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Beļģijas basketbolisti D apakšgrupā spēlēs ar Islandi, Franciju, Slovēniju, Poliju un Izraēlu.
Četras labākās grupas komandas kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Čempionāts sāksies trešdien.
Beļģijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Ismaels Bako ("Paris", Francija), Mamadū Žiss (Limožas CSP, Francija), Emanuels Lekomte ("CS Valcea", Rumānija), Zībe Lēdegens, Nīlss van den Einde (abi - Ālstas "Okapi", Beļģija), Jope Menness (Ostendes "Filou", Beļģija), Žans Marks Mvemā ("Alicante", Spānija), Loiks Švarcs ("Saint-Quentin", Francija), Godvins Tšimanga ("Brussels Basketball", Beļģija), Kevins Tumba (Antverpenes "Giants", Beļģija), Endijs van Vlīts ("Rostock", Vācija), Hanss Vanvijns (Denizli "Merkezefendi", Turcija).