Gruzijas līderis Šengelija pēc veselības likstām pievienojies izlasei, taču trenēsies pēc īpašas programmas
Gruzijas vīriešu basketbola izlasei Kiprā ir pievienojies tās kapteinis Tornike Šengelija, taču sastāvs startam Eiropas čempionātā vēl netiek nosaukts, pirmdien paziņoja Gruzijas Basketbola federācija (GBF).
GBF ziņo, ka Gruzijas izlase Aleksandara Džikiča vadībā ir pabeigusi treniņus Čehijā un pirmdien Kipras pilsētā Limasolā aizvadīja savu pirmo treniņu. Komanda ieradās Eiropas čempionāta C grupas norises valstī Kiprā ar 12 basketbolistiem, kurus Limasolā sagaidīja izlases kapteinis.
Šengelija no Barselonas Kiprā ieradās dažas stundas pirms Gruzijas komandas un vairākas dienas trenēsies pēc īpašas programmas. Kapteinis kopš 8. augusta, kad Gruzija zaudēja pārbaudes mačā Rīgā pret Igauniju, nebija komandas sastāvā sirds aritmijas dēļ un atradās Barselonā, lai veiktu medicīniskās pārbaudes. Pagaidām Gruzijas izlase trenējas 13 basketbolistu sastāvā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Gruzija čempionātu ceturtdien C grupas mačus Limasolā sāks ar cīņu pret pašreizējo čempioni Spāniju, turpmākajās cīņās tiekoties ar Itāliju, Grieķiju, Kipru un Bosniju un Hercegovinu. Četras labākās grupas komandas kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Gruzijas izlases kandidātu saraksts:
aizsargi - Rati Andronikašvili ("Obradoiro", Spānija), Kamars Baldvins (Minhenes "Bayern", Vācija), Giorgi Očhikidze (bez kluba), Kaha Džinčaradze (Tbilisi "Amra Gagra"), Duda Sanadze (Dubaijas "Al Nasr", AAE);
uzbrucēji - Aleksandre Pevadze (Tbilisi TSU), Tornike Šengelija ("Barcelona", Spānija), Sandro Mamukelašvili (Toronto "Raptors", NBA), Beka Burdžanadze ("Granada", Spānija), Giorgi Korsantija ("Kutaisi");
centra spēlētāji - Goga Bitadze (Orlando "Magic", NBA), Giorgi Šermadini ("Tenerife", Spānija), Ilja Londaridze (Batumi RSU).