Darja Semeņistaja "Grand Slam" debijā izrāda sīvu pretestību vien pirmajā setā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja pirmdien, piedzīvojot debiju "Grand Slam" pamatturnīrā, zaudēja ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 115. vietā, ar 5-7, 0-6 piekāpās amerikānietei Peitonei Stērnsai (WTA 54.). Pirmā seta noslēgumā ASV tenisiste izcīnīja uzvaru pēc latvietes zaudētā serves geima, bet otrajā setā Semeņistaja piekāpās visos trīs savas serves geimos, pretiniecei tiekot pie pārliecinošas uzvaras.
Par zaudējumu pirmajā kārtā Latvijas tenisiste nopelnīja desmit WTA vienspēļu ranga punktus. Tāpat Semeņistaja par spēlēšanu pirmajā kārtā nopelnīja 110 tūkstošus ASV dolāru jeb 94,5 tūkstošus eiro.
Semeņistaja "US Open" sāka no kvalifikācijas, kurā bija izsēta ar 12. numuru un pārvarēja trīs kārtas. Viņa pirmajā atlases kārtā ar 2-6, 6-2, 7-5 pieveica spānieti Andreu Lasaro Garsiju (WTA 243.), otrajā kārtā ar 6-1, 6-2 - Austrālijas tenisisti Lizeti Kabreru (WTA 206.), bet trešajā ar 6-3, 7-6 (7:0) uzvarēja polieti Lindu Klimovičovu (WTA 188.).
Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura WTA rangā ir 26. un turnīrā saņēmusi 25. numuru, svētdien pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju (WTA 147.).
ASV atklātā čempionāta pirmās kārtas maču otrdien aizvadīs arī Anastasija Sevastova (WTA 233.), kuras pretiniece pirmajā kārtā būs krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 12.). Abas tenisistes iepriekš kortā nav tikušās. Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos noslēgsies nākamās nedēļas beigās.