Kvitovai ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā zaudējums karjeras pēdējā spēlē
Čehijas tenisiste Petra Kvitova pirmdien Ņujorkā ar zaudējumu ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā beidza tenisistes karjeru.
Divkārtējā Vimbldonas čempione Kvitova, kura pasaules rangā ieņem 543.vietu, pirmdien ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā ar 1-6, 0-6 piekāpās francūzietei Dianai Parī (WTA 107.).
Pēcspēles preses konferencē 35 gadus vecā tenisiste stāstīja, ka pirms dažām nedēļām saslima ar Covid-19 un tika apsvērusi iespēju izstāties no ASV atklātā čempionāta.
"Kopš šorīt pamodos, es jutu, ka nebūs labi. Es nevarēju ēst. Es biju ļoti nervoza. Es nevarēju pakustēties. Es neko nevarēju darīt," viņa paskaidroja, piebilstot, ka visdrīzāk pirmdien viņa aizvadīja savu pēdējo maču.
Pēc spēles stadionā Kvitova raudāja. Viņa devās uz tribīnēm, lai apskautu un noskūpstītu savu vīru un treneri Jirži Vaneku. 2024. gada jūlijā viņiem piedzima dēls Petrs, un Kvitova šosezon atgriezās kortā pēc 17 mēnešu pārtraukuma.
Viņa jau šī gada sākumā paziņoja, ka pārtrauks spēlēt tenisu pēc ASV atklātā čempionāta.
Kvitova Vimbldonā uzvarēja 2011. un 2014. gadā, bet 2019. gada Austrālijas atklātajā čempionātā iekļuva finālā, zaudējot japānietei Naomi Osakai.
2016.gada decembrī viņu mājās sadūra ar nazi bruņojies iebrucējs, un kreilei Kvitovai bija nepieciešama vairākas stundas ilga operācija, lai salabotu nervus un cīpslas viņas kreisajā rokā, kas turēja raketi.
Kvitova atgriezās sacensībās mazāk nekā sešus mēnešus vēlāk Francijas atklātajā čempionātā, kur viņa uzvarēja savā pirmajā spēlē.
"Es lepojos ar daudzām lietām, īpaši ar psiholoģisko sagatavotību," viņa teica. "Visas sezonas es diezgan labi ar to tiku galā - pat ar dažām traumām, slimībām un tamlīdzīgām lietām. Esmu ļoti lepna ar to, kā tiku galā ar spiedienu un cik reižu pasaules rangā esmu bijusi labāko desmitniekā."
Zaudējumu pirmās kārtas mačā pirmdien cieta pasaules ranga sestā rakete mājiniece Medisona Kīsa, kura ar 7-6 (12:10), 6-7 (3:7), 5-7 piekāpās meksikānietei Renatai Sarasuai (WTA 82.).
Sarasua otrajā kārtā tiksies ar Parī.
Uzvaras izcīnīja pasaules desmitā rakete Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kā arī krieviete Ļudmila Samsonova (WTA 20.), Beļģijas tenisiste Elīze Mertensa (WTA 21.) un čehiete Barbora Krejčīkova, kura gan rangā šobrīd ieņem vien 62.vietu. Viņa ar 6-3, 6-2 apspēlēja kanādieti Viktoriju Mboko (WTA 23.).
Jau ziņots, ka pirmdien par Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko pretinieci otrajā kārtā kļuva pasaules dubultspēļu ranga līdere amerikāniete Teilore Taunzenda (WTA 139.), kur ar 6-4, 6-4 pārspēja horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 69.).
Pirmdien Ņujorkā debijas cīņu "Grand Slam" pamatturnīros aizvadīs arī kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja (WTA 115.), kura pirmās kārtas mačā tiksies ar amerikānieti Peitoni Stērnsu (WTA 54.).
Savukārt vēl viena Latvijas sportiste Anastasija Sevastova (WTA 233.) otrdien pirmajā kārtā tiksies ar krievieti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 12.).
ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma kortos.