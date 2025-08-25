"Super Nova" komandai pārliecinoša uzvara Latvijas futbola virslīgas mačā Liepājā
"Super Nova" pirmdien Liepājā svinēja pārliecinošu uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas 27.kārtas spēlē.
"Super Nova" ar 3:0 (1:0) pārspēja "Liepāju".
Sestajā minūtē vadībā izvirzījās "Super Nova". Pretuzbrukumā pēc Kristera Skadmaņa piespēles no labās puses vārtus izklupienā guva Agris Glaudāns, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0.
35.minūtē piespiedu maiņu bija spiesti veikt liepājnieki, savainotā Amadū Traorē vietā laukumā dodoties Trezoram Sambam.
Otrā puslaika otrajā minūtē pēc vēl viena pretuzbrukuma rezultāts kļuva 2:0 "Super Nova" komandas labā. Glaudāns pa kreiso malu apsteidza mājinieku aizsargu Vladislavu Sorokinu un, nonācis vienatnē pret mājinieku vārtsargu Danijelu Petkoviču, no 11 metru atzīmes garām vārtsargam raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī.
73.minūtē pēc Abioduna Ogunniji izpildītā stūra sitiena no labās puses vārtus ar galvu guva mājinieku aizsargs Edvīns Girdvainis, taču vārti aizmugures dēļ netika ieskaitīti.
Mača kompensācijas laika otrajā minūtē 90.minūtē Glaudāna vietā laukumā nākušais Tomass Zants mājinieku soda laukumā ar māņu kustību atbrīvojās no Kirila Iļjina un ar kreiso kāju raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, panākot 3:0.
Pēc trešajiem gūtajiem vārtiem divas dzeltenās kartītes nopelnīja viesu treneris Ervīns Pērkons un tika izraidīts no stadiona.
Ieskaitot uzvaru Latvijas kausa ceturtdaļfinālā, liepājnieki pirms pirmdienas mača bija izcīnījuši četrus panākumus pēc kārtas, bet "Super Nova" nebija uzvarējusi piecos mačos pēc kārtas, divos no tiem virslīgā spēlējot neizšķirti.
Pirmajā savstarpējā cīņā šosezon uzvarētāji netika noskaidroti (2:2), bet otrajā aplī ar 3:1 pārāki bija "Liepājas" futbolisti.
Sestdien "Jelgava" mājās cīnījās 1:1 ar "Tukums 2000" vienību, un "Daugavpils" ar 4:2 pārspēja "Metta" vienību, bet svētdien "Auda" ar 1:0 pārspēja "Grobiņu".
Cīņa ar abu līdervienību RFS un "Riga" piedalīšanos ir pārcelta uz 25.septembri.
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai. 27 cīņās "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus, "Auda" - 40, "Daugavpils" - 37, "Jelgava" - 29, "Super Nova" - 26, "Tukums 2000" - 25, "Metta" - 21 un "Grobiņa" - 20 punktus.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.