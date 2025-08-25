Kristaps Porziņģis: mēs vēlamies šogad sagādāt lielu, lielu pārsteigumu
Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis kopā ar Latvijas valstsvienību Eiropas čempionātā Rīgā vēlas sagādāt lielu pārsteigumu, basketbolists teica sarunā ar Grieķijas tīmekļa vietni Ole.gr.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase Grieķijā aizvadīja pārbaudes turnīru, trešdien ar 86:104 piekāpjoties Grieķijai un ceturtdien ar 83:68 pieveicot Itāliju. Pārbaudes turnīra laikā Porziņģis sarunā ar Ole.gr žurnālistu Manu Firogeni uzsver, ka grupas spēles Rīgā nebūs vieglas. "Būs sīva konkurence, un mēs esam maza valsts, taču pēdējā laikā mums ir bijuši labi panākumi, un mēs vēlamies šogad sagādāt lielu, lielu pārsteigumu," saka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubā spēlējošais Porziņģis.
Viņš nedomā, ka spēlēšana savā laukumā uzliek papildu slogu. "Tas vienkārši ir aizraujoši, ka līdzjutēji gaida, kad es uzvilkšu valstsvienības kreklu, spēlēšu kopā ar šiem puišiem, vienkārši būšu savā dzimtenē un pārstāvēšu savu valsti uz lielās skatuves," saka Porziņģis.
Vērtējot Grieķijas izlasi, Porziņģis teica, ka kopā ar NBA kluba Milvoki "Bucks" uzbrucēju Janni Adetokunbo Grieķijas valstsvienība ir pavisam cita kalibra komanda. Grieķi "būs vieni no favorītiem. Iespējams, viegli iekļūs labāko piecu komandu vidū," teica Porziņģis.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).