Francijas basketbola izlase spiesta veikt izmaiņas jau nosauktajā sastāvā
Francijas vīriešu basketbola izlase vēl veikusi izmaiņas sastāvā pirms gaidāmā Eiropas čempionāta, valstsvienības rindās Metjū Strazelu aizstājot Nadiram Hifī, vēsta Francijas Basketbola federācija (FFBB).
Strazels iedzīvojies kājas augšstilba savainojumā pārbaudes spēlē ar Spāniju un Francijas izlases noslēdzošajā pārbaudes mačā ar Grieķiju, kurā francūži bija pārāki ar 92:77, netika iekļauts sastāvā. Savukārt Hifī, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvējis "Paris" vienību, šis būs pirmais lielais turnīra Francijas izlases rindās.
Merci Matthew 💙— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025
Blessé à la cuisse, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) doit renoncer à l’@EuroBasket qui débute ce jeudi. Tout le groupe partage la déception du meneur et lui souhaite un bon rétablissement.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/yOVTOjAZTf
Francijas valstsvienība gatavošanos Eiropas čempionātam noslēdza ar piecām uzvarām tikpat aizvadītās pārbaudes spēlēs. Francijas izlase Eiropas čempionātā spēlē D grupā Katovicē, kur tiksies ar mājiniekiem poļiem, kā arī ar Islandes, Slovēnijas, Beļģijas un Izraēlas basketbolistiem.
Jau ziņots, ka A grupā Rīgā spēlēs Latvijas valstsvienība, Serbija, Turcija, Čehija, Portugāle un Igaunija, B grupā Tamperē cīnīsies mājinieki somi, Vācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Zviedrijas un Melnkalnes izlases, bet C grupā Limasolā spēkiem mērosies Kipras, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, Gruzijas, Spānijas un Grieķijas izlases.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Čempionāts sāksies trešdien.
Francijas izlases sastāvs dalībai 2025.gada Eiropas čempionātā:
Isaija Kordinjē (Boloņas "Virtus", Itālija), Bilals Kulibalī (Vašingtonas "Wizards", NBA), Silvēns Fransisko (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Džeilens Hords (Telavivas "Maccabi", Izraēla), Muamadū Žaitē ("AS Monaco"), Timotē Luvavu-Kabaro ("Vitorijas "Baskonia", Spānija), Teo Maledons (Vilērbānas ASVEL), Elī Okobo ("AS Monaco"), Zakarijs Risašē (Atlantas "Hawks", NBA), Aleksandrs Sarrs (Vašingtonas "Wizards", NBA), Geršons Jabusele (Filadelfijas "76ers", NBA), Nadirs Hifi ("Paris", Francija).