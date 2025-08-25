Gadu jaunākā Sindija Sondore U-16 Eiropas čempionātu noslēgusi kā otra labākā cīnītāja zem groziem
Latvijas basketboliste Sindija Sondore aizvadītajā Eiropas U-16 čempionātā bija otrā labākā cīņā zem groziem, liecina sacensību rīkotāju apkopotā statistika.
Sondore, kura tika iekļauta turnīra simboliskajā pieciniekā, septiņās spēlēs vidēji izcīnīja 10,7 atlēkušās bumbas, iekrājot 3,7 atlēkušās bumbas uzbrukumā un septiņas atlēkušās bumbas - aizsardzībā. Labākā šajā statistikas rādītājā bija Izraēlas basketboliste Mihala Abudrama, kura septiņās cīņās caurmērā tika pie 11,3 bumbām zem groziem.
Vēl Sondore ar septiņos mačos vidēji gūtiem 14,7 punktiem bija astotā rezultatīvākā turnīra spēlētāja, kā arī ieņēma astoto vietu starp labākajām divu punktu metienu realizētājām (52,1%).
Savukārt komandu konkurencē Latvijas izlase bija desmitā labākā cīņā zem groziem, vidēji iekrājot 40,1 atlēkušo bumbu, ierindojās devītajā pozīcijā pārtvertajās bumbās (12,1), taču arī bija piektā komanda ar visvairāk pieļautajām kļūdām, katrā cīņā vidēji pieļaujot 22,6 kļūdas.
Latvietes visos topos būtu krietni augstāk, ja ne smagais fiasko pusfināla mačā pret Spāniju.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbolistes Eiropas U-16 čempionātu noslēdza ceturtajā vietā, cīņā par bronzas godalgām ar 66:71 piekāpjoties Vācijai. Apakšgrupā Latvija ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 76:73 tika pieveikta Ungārija, bet ceturtdaļfinālā ar 51:47 - Itālija. Pusfinālā tika piedzīvota sagrāve cīņā ar Spāniju (24:81).