Trīs brāļi Adetokunbo un abu grieķu grandu spēlētāji: Grieķija paziņo sastāvu "EuroBasket 2025"
Pēc zaudējuma noslēdzošajā pārbaudes spēlē nosaukts Grieķijas vīriešu basketbola izlases sastāvs gaidāmajā Eiropas čempionāta finālturnīrā, vēsta Grieķijas Basketbola federācija (HBF).
Grieķijas izlases līderis Jannis Adetokunbu būs vienīgais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs valstsvienības rindās. Tāpat Grieķijas izlases rindās ir arī pieredzējušais Kosts Sluks, kā arī Aleksandrs Samodurovs, kurš šovasar tika iekļauts Eiropas U-20 čempionāta simboliskajā pieciniekā.
Grieķija, kas gatavošanos turnīram noslēdza ar četrām uzvarām septiņos pārbaudes mačos, ieskaitot panākumu pār Latviju ar 104:86. Eiropas čempionāta C grupā grieķi spēkosies ar Kipru, Itāliju, Gruziju, Spāniju un Bosniju un Hercegovinu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Grieķijas vīriešu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Tailers Dorsijs, Jannulis Larencakis, Kosts Papanikolau, Kosts Adetokunbo (visi - Pirejas "Olympiacos"), Vasilis Toliopuls, Kosts Sluks, Panajotis Kalaidzakis, Aleksandrs Samodurovs, Dins Mitoglu (visi - Atēnu "Panathinaikos"), Dimitris Kacivelis (Atēnu AEK), Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks", NBA), Tanasis Adetokunbo (bez kluba).
Οι 12 του Ευρωμπάσκετ 2025! 🇬🇷🏀#HellasBasketball #PantaDipla#EuroBasket#MakeYourMark pic.twitter.com/01Uw80oN8u— HellenicBF (@HellenicBF) August 24, 2025