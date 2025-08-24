Neuzvarētā Francija noslēdz gatavošanos Eiropas čempionātam ar graujošu uzvaru pār Grieķiju
Francijas vīriešu basketbola izlase svētdien Atēnās, aizvadot pēdējo pārbaudes spēli pirms gaidāmā Eiropas čempionāta finālturnīra, izcīnīja pārliecinošu panākumu. Francija ar 92:77 (20:17, 29:26, 12:28, 16:21) sakāva Grieķiju.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 16 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Teo Maledons, bet pa 14 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām pievienoja Geršons Jabusele un Zakarijs Risašē.
Grieķijas vienībā ar 20 punktiem izcēlās Jannis Adetokunbo, kamēr Tailers Dorsijs un Kosts Sluks noslēdza maču ar attiecīgi 13 un 12 gūtajiem punktiem.
Francūži uzvarēja visās piecās aizvadītajās pārbaudes spēlēs, bet Grieķija iekrāja bilanci 4-3.
Francijas basketbolisti D grupā spēlēs ar Islandi, Slovēniju, Poliju, Beļģiju un Izraēlu. Grieķija C grupā spēkosies ar Kipru, Itāliju, Gruziju, Spāniju un Bosniju un Hercegovinu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.