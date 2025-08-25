Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārvar ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko svētdien sasniedza sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - otro kārtu.
Latvijas pirmā rakete Ostapenko, kura WTA rangā ir 26. un turnīrā saņēmusi 25.numuru, pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju (WTA 147.).
Ostapenko otrajā kārtā tiksies ar amerikānieti Teilori Taunzendu (WTA 139.) vai horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 69.).
Otrās kārtas sasniegšana Latvijas tenisistei dod 70 WTA ranga punktus.
Līdzšinējās abās spēlēs trijos setos uzvaru ir izcīnījusi Ostapenko. 2021.gada Maiami turnīra pirmajā kārtā Latvijas tenisiste uzvarēja ar 6-4, 6-7 (4:7), 6-1, bet 2024.gada Dubaijas turnīra pirmajā kārtā - ar 5-7, 6-2, 6-3.
Ostapenko šosezon ir uzvarējusi 18 no 34 spēlēm, bet ķīnietes bilance ir 15-13.
"US Open" spēlēs arī "Grand Slam" pamatturnīra debitante Darja Semeņistaja un Anastasija Sevastova.
ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma kortos.