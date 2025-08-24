Dario Šits pieteikts, taču laukumā netiek. Viņa "Parma" A sērijas sezonu sāk ar zaudējumu "Juventus"
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits svētdien tika iekļauts Itālijas A sērijas mača pieteikumā, "Parma" futbolistiem piedzīvojot zaudējumu. "Parma" viesos ar 0:2 (0:0) piekāpās Turīnas "Juventus" vienībai.
Turīniešiem bija izteikts pārsvars, taču pirmos vārtus gūt izdevās tikai 59.minūtē. Pēc stūra sitiena izspēles Kenans Jildizs pāradresēja bumbu uz vārtu priekšu, kur precīzs bija A sērijas debitants kanādietis Džonatans Deivids.
Septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām "Juventus" palika desmit vīru sastāvā, jo aizsargs Andrea Kambjazo par rupju pārkāpumu saņēma sarkano kartīti. Tas gan neliedza mājiniekiem 84.minūtē panākt 2:0 - straujā pretuzbrukumā vārtus guva Dušans Vlahovičs pēc vēl vienas Jildiza piespēles.
No latviešiem līdz šim A sērijā spēlējis tikai Raimonds Krollis, bet komandu pieteikumos bijuši arī Edgars Gauračs un Henrijs Auseklis.
Nedēļas nogalē spāņu mediji ziņoja, ka par 21 gadu vecā Šita piesaistīšanu īrē interesējas Spānijas futbola kluba Madrides "Atletico" otrā komanda, kas spēlē valsts pēc spēka trešajā līgā. Šitam ar "Parma" vienību līgums ir vēl uz trīs sezonām.