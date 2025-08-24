Nopietni?!? Divkārtējā Rumānijas vicečempione "Craiova" sāks sezonu trešajā līgā ar 94 punktu deficītu, un tas vēl nav viss
Neapskaužamā situācijā nonākusi divkārtējā Rumānijas vicečempione “FC U Craiova”. Tās ziedu laiki jau sen aiz muguras, taču finanšu krīzes apstākļos, šķiet, iestājies tās brīvais kritiens bezdibenī — nepietiek ar to, ka komanda nav pielaista dalībai Rumānijas otrajā līgā, tā sāks sezonu trešajā līgā faktiski bezcerīgā situācijā … ar mīnus 94 punktiem, kas var palielināties vēl vairāk.
Rumānijas Futbola federācija (FRF) klubam noteikusi šādas prātam neaptveramas sankcijas par neizmaksātajiem atalgojumiem bijušajiem spēlētājiem un treneriem. Kā vēsta “Digi Sport”, klubam noteikts līdz 3. septembrim iesniegtu pierādījumus par parādu nomaksu bijušajiem spēlētājiem un treneriem. Ja tas netiks izdarīts, klubam var piemērot vēl lielākus punktu atskaitījumus un pat izslēgt no līgām visā valstī.
Turklāt noteikts, ka par katrām 15 dienām bez maksājuma komandai tiks atņemti divi punkti. Kā vēsta GOLAZO.ro, lēmums par iespējamo kluba izslēgšanu varētu tikt pieņemts 25. septembrī.
“FC U Craiova” dibināta 1991. gadā uz četrkārtējās Rumānijas čempiones “Universitatea Craiova” bāzes. Pēdējo čempionu titulu klubs izcīnīja tieši 1991. gadā, pēc tam to sadalīja divos klubos, no kuriem “CS Universitatea Craiova” saglabāja vietu Rumānijas augstākajā līgā. Klubs atrodas septītajā lielākajā Rumānijas pilsētā Krajovā.
“FC U Craiova” bija Rumānijas vicečempione 1994. un 1995. gadā, bet 1993. gadā izcīnīja Rumānijas kausu.