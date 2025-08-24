Basketbols
Šodien 18:35
Latvijas 3x3 basketbolistes iekļūst Sieviešu sērijas posma finālā, kur viņas gaida pasaules ranga līdere Nīderlande
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Marta Miščenko, Digna Strautmane, Ketija Vihmane un Ieva Elizabete Korzāne, svētdien Azerbaidžānā sasniedza Sieviešu sērijas posma finālu, nostiprinoties cīņā par vietu finālturnīrā. Turnīrā ar piekto numuru izsētā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar 21:10 pārspēja B grupas uzvarētāju Čehiju (2.). Savukārt pusfinālā Latvijas basketbolistes ar 20:17 pārspēja Nīderlandes U-25 izlasi (3.).
Finālā, kas paredzēts plkst.18.15, latvietes spēkosies ar turnīra favorīti un pasaules ranga līderi Nīderlandi.
Jau ziņots, ka sestdien latvietes D grupā ar 15:19 piekāpās Bukarestes "Rapid" (4.), kas uzvarēja grupā, un ar 18:15 pieveica Horvātijas vienību "Zagreb" (16.), ieņemot otro vietu grupā.
Maija beigās Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase ar Vihmani, Paulu Mauriņu, Strautmani un Miščenko sastāvā Azerbaidžānā pirmoreiz izcīnīja uzvaru Sieviešu sērijas posmā.