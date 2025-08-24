Cīņā par Latvijas čempionāta bronzas medaļām "Auda" pārtrauc "melno sēriju", pieveicot pastarīti "Grobiņu"
"Auda" svētdien Rīgā "Tonybet" futbola virslīgas 27.kārtas mačā mājās ar 1:0 (0:0) pārspēja "Grobiņu", pārtraucot četru zaudējumu sēriju Latvijas čempionātā. "Audas" labā vārtus guva Džeksons Kēniu.
Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet otrajā iespēju izvirzīties vadībā izmantoja "Auda" pēc tam, kad Pjēlukstons Bekili soda laukumā nogāza Enco Monteiru. 11 metru soda sitienu izpildīja Kēniu, kurš 54.minūtē panāca 1:0 mājinieku labā.
Divas minūtes pirms pamatlaika beigām otro dzelteno kartīti saņēma "Audas" galvenais treneris Jurģis Kalns, kuram līdz ar to nākamā spēle būs jāizlaiž.
Sestdien "Jelgava" mājās cīnījās 1:1 ar "Tukums 2000" vienību, bet "Daugavpils" ar 4:2 pārspēja "Metta" vienību.
Pirmdien "Liepāja" savā laukumā spēlēs ar "Super Nova" komandu.
Cīņa ar abu līdervienību RFS un "Riga" piedalīšanos ir pārcelta uz 25.septembri.
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus. Ceturtā ar 40 punktiem ir "Auda", kurai ar 37 punktiem seko "Daugavpils", 29 punkti ir "Jelgavas" futbolistiem. 25 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 23 punkti - "Super Nova", 21 punkts - Metta" komandai, bet pēdējā vietā ar 20 punktiem atrodas "Grobiņa".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.