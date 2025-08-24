Vēl vienu titulu kārojošā Vācijas basketbola izlase uz Eiropas čempionātu ved deviņus pasaules čempionus
Vācijas vīriešu basketbola izlase gaidāmajam Eiropas čempionāta finālturnīram sastāvā iekļāvusi deviņus pasaules čempionus.
Pēc triumfa Pasaules kausa finālturnīrā vācieši pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs ierindojās ceturtajā pozīcijā. Vācijas sastāvā iekļauti trīs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu pārstāvji - Sakramento "Kings" saspēles vadītājs Deniss Šrēders, kā arī Orlando "Magic" pārstāvji Francs Vāgners un Tristans da Silva.
Jau iepriekš bija zināms, ka turnīrā nespēlēs Aizeja Hartenšteins, kurš šosezon kopā ar Oklahomasitijas "Thunder" kļuva par otro NBA čempionu no Vācijas. Viņš nevarēs palīdzēt izlasei savainotas Ahilleja cīpslas dēļ. Tāpat Vācijas vienībai būs jāiztiek bez vēl viena NBA spēlētāja Morica Vāgnera, kurš šosezon sarāva ceļgala krusteniskās saites. Tikmēr kādreizējais Dāvja Bertāna un Kristapa Porziņģa komandas biedrs Dalasas "Mavericks" Maksimiliāns Klēbers pēdējos gados uz izlasi vairs netiek aicināts. Sastāvā izvēlē korekcijas galvenajam trenerim Aleksam Mumbru ieviesa Madrides "Real", kas savam jaunieguvumam Dāvidam Krāmeram pēc viegla savainojuma vairs neļāva pretendēt uz vietu valstsvienībā.
Vācijas basketbolisti B grupā, kas mačus aizvadīs Tamperē, tiksies ar Melnkalni, Zviedriju, Lietuvu, Lielbritāniju un Somiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Vācijas vīriešu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:
Aizeks Bonga (Belgradas "Partizan", Serbija), Oskars da Silva, Justuss Hollacs, Leons Kracers, Andreass Obsts, Johanness Foigtmanis (visi - Minhenes "Bayern", Vācija), Tristans da Silva, Francs Vāgners (abi - Orlando "Magic", NBA), Maodo Lo (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Deniss Šrēders (Sakramento "Kings", NBA), Daniels Teiss ("Monaco", Francija), Johanness Tīmanis (Gunmas "Crane Thunders", Japāna).