Kurtinaitis uz Eiropas čempionātu vedīs pusi sastāva no "Žalgiris" un "Rytas"
Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Rims Kurtinaitis paziņojis tos 12 basketbolistus, kuri pārstāvēs valstsvienību gaidāmajā Eiropas čempionātā.
Kā pēdējie trīs no izlases tika atskaitīti Mants Rubštavičs, Kristups Žemaitis un Eimants Bendžus, kura atskaitīšana tiek uzskatīta par lielāko pārsteigumu.
Savā sestajā Eiropas čempionātā plāno piedalīties vienīgais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs šajā sasaukumā Jons Valančūns.
Aizvadītajā sezonā, pārstāvot Vašingtonas "Wizards" un Sakramento "Kings" komandas, lietuvietis piedalījās 81 no 82 pamatturnīra spēlēm un vidēji 19 minūtēs guva 10,4 punktus, izcīnīja 7,7 atlēkušās bumbas un atdeva 2 rezultatīvas piespēles.
Lietuvas izlases rindās iekļauti trīs izteikti centri Valančūns, Laurīns Birutis un Mareks Blaževičs, kas nav ierastākais sastāva komplektēšanas modelis mūsdienās.
Eiropas čempionāta apakšgrupā lietuvieši Tamperē cīnīsies ar Somiju, Vāciju, Lielbritāniju, Zviedriju un Melnkalni.
Lietuvas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Arns Velička (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Gītis Radzevičs, Igns Sargjūns, Marģirs Normants (visi - Viļņas "Rytas"), Ažuols Tūbelis, Deivids Sirvīdis, Laurīns Birutis (visi - Kauņas "Žalgiris"), Jons Valančūns (Denveras "Nuggets", NBA), Roks Giedraitis (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Roks Jokubaitis (Telavivas "Maccabi", Izraēla), Tads Sedekerskis (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Blaževičs (Bursas "Tofas", Turcija).