Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebedevs trešais Eiropas čempionāta trešajā posmā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Polijā izcīnīja trešo vietu Eiropas spīdveja čempionāta trešajā finālposmā.
Pērnā gada čempions Ļebedevs neuzvarēja tikai otrajā braucienā, sakrājot 14 punktus un pēc pieciem braucieniem bija pirmais, par trim punktiem apsteidzot poli Patriku Dudeku, abiem iekļūstot finālā.
Papildu braucienā par finālistiem kļuva arī ukrainis Nazars Parnickis un brits Toms Brenans.
Finālā uzvarēja Dudeks, otrais bija Parnickis, bet trešais - Ļebedevs.
Kopvērtējumā pēc trim posmiem līderis ar 42 punktiem ir Dudeks, Ļebedevs ar 36 punktiem ieņem otro vietu, polim Kacperam Vorinam un dānim Leonam Madsenam ir pa 30 punktiem, Parnickim - 28 punkti, bet dānim Mihaelam Jensenam - 27 punkti.
Pirmajā posmā Polijas trekā Bidgoščā Ļebedevs ieņēma otro vietu, bet otrajā posmā Vācijas pilsētā Gistrovā bija piektais.
Eiropas čempions 19.septembrī tiks kronēts Čehijas trasē Pardubicē.
Ļebedevs ir divkārtējs Eiropas čempions, 2017.gadā kļūstot par pirmo Latvijas spīdvejistu, kurš ir uzvarējis Eiropas meistarsacīkstēs.