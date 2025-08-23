Latvijas duets Ēbere/Krūklīte cīnīsies par medaļām Eiropas U-20 čempionātā pludmales volejbolā
Latvijas duets Līva Ēbere/Renāte Krūklīte sestdien Spānijā iekļuva Eiropas U-20 čempionāta pludmales volejbolā pusfinālā un svētdien cīnīsies par medaļām
Ar trešo numuru izsētais duets Ēbere/Krūklīte ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:19) pieveica vācietes Sofiju Neisu un Klāru Dresenu (9.).
Svētdien pusfinālā latvietes tiksies ar Polijas pāri Zuzanna Kudlika/Jūlija Radelčuka (5.).
Jau ziņots, ka sestdien "play-off" pirmajā kārtā latvietes ar 2-0 (21:12, 21:18) pārspēja somietes Milju Henriksoni un Sāru Tuominenu (13.), bet otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā ar 2-0 (21:17, 21:19) - pirmo numuru saņēmušās spānietes Martu Karro un Sofiju Koruju.
Iepriekš ziņots, ka Monika Mamaja/Alise Aleksāne un Ralfs Andrejevs/Eduards Dūdens nepārvarēja astotdaļfinālu un sestdien turpinās cīņu par 9.-13.vietu.
Andrejevs/Dūdens grupā svinēja trīs uzvaras un uzreiz iekļuva izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet abi Latvijas sieviešu dueti grupā guva pa diviem panākumiem, ieņēma otro vietu un "play-off" sāka no pirmās kārtas.
Eiropas U-20 čempionāts Madridē beigsies svētdien.