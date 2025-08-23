Diallo spīd ar dubli, “Daugavpils” futbolisti pārspēj “Metta”
"Daugavpils" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 27.kārtas mačā mājās ar rezultātu 4:2 (1:1) pārspēja "Metta" vienību.
Daugavpiliešiem divus vārtus guva Bubu Diallo, bet vienreiz izcēlās Mohameds Konē un Modu Saidī. Rīdziniekiem vārtus guva Kristofers Rēķis un Sadiks Salehs.
Pirmie šajā mačā vārtus guva viesi, spēles 12.minūtē Rēķim izmantojot pretinieku kļūdu soda laukumā. Tuvojoties pirmā puslaika beigām, 41.minūtē, pēc Jevgeņija Miņina izpildītā stūra sitiena precīzs ar galvu bija Diallo.
Cīņas 54.minūtē pēc partnera tālas piespēles Diallo sekmīgi apstrādāja bumbu un nodrošināja vadību daugavpiliešiem, bet pāris minūtes vēlāk Konē ar sitienu no apmēram 16 metriem panāca 3:1. Puslaika otrajā pusē, 74.minūtē, pēc stūra sitiena ar galvu vārtus guva Saidī, bet piecas minūtes vēlāk pēc vēl vienas mājinieku kļūdas viesiem izcēlās Salehs.
Pirms tam šodien "Jelgava" mājās cīnījās neizšķirti 1:1 ar tiešo konkurenti "Tukums 2000" vienību.
Svētdien "Auda" uzņems "Grobiņu", bet pirmdien "Liepāja" spēlēs ar "Super Nova" komandu. Cīņa ar abu līdervienību RFS un "Riga" piedalīšanos ir pārcelta uz 25.septembri.
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus. "Daugavpilij" un "Auda" vienībai ir pa 37 punktiem 27 un 26 cīņās, 29 punkti ir "Jelgavas" futbolistiem. 25 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 23 punkti - "Super Nova", bet 21 punkts - Metta" komandai, kamēr pēdējā pozīcijā ar 20 punktiem atrodas "Grobiņa".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.