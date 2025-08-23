Neilands otro dienu pēc kārtas 15. vietā Vācijas tūrē
Latvijas šosejas riteņbraucējs Krists Neilands sestdien izcīnīja 15.vietu piecu dienu velobrauciena "Deutschland Tour" (UCI kat.2.Pro) trešajā posmā, šādu pozīciju gūstot otro dienu pēc kārtas, bet Emīls Liepiņš bija 88.vietā.
Pirmspēdējā posmā sportisti sestdien veica 175,7 kilometrus ar trīs kāpumiem.
Finišā cīņa par uzvaru norisinājās vairāk nekā 30 riteņbraucēju lielā līderu grupā. Sākotnēji pirmais finiša līniju šķērsoja nīderlandietis Danijs van Popels ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), taču finiša taisnē viņš mainīja savu pozīciju, kā dēļ tika klasificēts 33.pozīcijā, savukārt brits Metjū Brenans ("Visma/Lease a Bike"), kuram šis manevrs liedza cīņu par uzvaru, bija sestais.
Līdz ar to uzvaru posmā guva sākotnēji otrajā vietā finišējušais norvēģis Sērens Vērenšelds ("Uno-X Mobility"), kuram sekoja francūzis Emiljēns Žanjērs ("TotalEnergies") un brits Semjuels Votsons ("Ineos Grenadiers"), bet uzreiz aiz labāko trijnieka palika Neilanda komandas biedrs amerikānis Railijs Šīens ("Israel - Premier Tech"). Vadošā grupa ar Neilandu viducī finišēja trīs stundās 53 minūtēs un desmit sekundēs, bet Liepiņš ("Q36.5") bija kopā ar sportistiem, kuri atpalika 16 minūtes un deviņas sekundes.
Kopvērtējumā pirms pēdējā posma labāko trijnieks ir nemainīgs - Vērenšelds par desmit sekundēm apsteidz Ekvadoras riteņbraucēju Jonatanu Narvaesu ("UAE Team Emirates - XRG"), bet vēl piecas sekundes atpaliek Šīens.
Neilands ieņem 22.vietu, līderiem zaudējot 43 sekundes, bet Liepiņš ieņem 89.vietu, no līdera atpaliekot 24 minūtes un astoņas sekundes.
Vācijas tūre pirmoreiz notika 1911.gadā.
Pagājušajā gadā kopvērtējumā uzvarēja Dānijas riteņbraucējs Madss Pedersens.