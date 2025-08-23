Vārtu stabs un neizmantotas iespējas liedz “Jelgavai” uzvaru pār “Tukums 2000”
"Jelgava" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 27.kārtas mačā mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar tiešo konkurenti "Tukums 2000" vienību.
Jelgavniekiem vārtus guva Rihards Bečers, bet tukumniekiem izcēlās Maksims Derkačs.
Mājinieki vadībā izvirzījās devītajā minūtē, kad pēc Filipa Hašeka piespēles no kreisās malas bumbu vārtos raidīja Bečers. Puslaika otrajā pusē, 27.minūtē, pēc Oskara Vientiesa tālas piespēles Ingars Pūlis pāradresēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes precīzs bija Derkačs.
Pamatlaika beigās viesiem iespēja izraut uzvaru bija Nikam Dusalijevam, kurš neizmantoja izgājienu pret vārtsargu, bet vēlāk mājinieki trāpīja pa vārtu stabu.
Vēl šodien "Daugavpils" mājās spēlēs ar "Metta" futbolistiem.
Svētdien "Auda" uzņems "Grobiņu", bet pirmdien "Liepāja" spēlēs ar "Super Nova" komandu. Cīņa ar abu līdervienību RFS un "Riga" piedalīšanos ir pārcelta uz 25.septembri.
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus. "Auda" vienībai ir 37 punkti, 34 punkti ir "Daugavpilij" un 29 punkti - "Jelgavas" futbolistiem. 25 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 23 punkti - "Super Nova", bet 21 punkts - Metta" komandai, kamēr pēdējā pozīcijā ar 20 punktiem atrodas "Grobiņa".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.