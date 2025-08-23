Latvijas smaiļotāju duetam pietrūkst 0,27 sekunžu līdz A finālam
Latvijas smaiļotāju divnieks Aldis Artūrs Vilde un Roberts Akmens sestdien Itālijā pasaules čempionātā kanoe un smaiļošanā neiekļuva 500 metru distances A finālā.
Pusfinālā Latvijas duets ar finišu vienā minūtē un 30,5 sekundēs bija ceturtais, no labāko trijnieka, kas iekļuva A finālā, atpaliekot 0,27 sekundes. Līdz ar to latvieši meistarsacīkstes noslēgs B finālā ar cīņu par desmito pozīciju.
Sievietēm Melānija Čamane/Krista Bērziņa šīs pašas distances pusfinālā finišēja sestās (1:46,43) un arī cīnīsies B finālā. No vietas A finālā viņas šķīra vairāk nekā piecas sekundes.
Bērziņa B finālā cīnīsies arī 200 metros vieniniekiem. Pusfinālā latviete bija piektā (43,03), no A finālistēm atpaliekot 1,44 sekundes.
Tikmēr Kristiāns Lauris 1000 metru distances D finālā bija sestais (3:48,37) un čempionātu noslēdza 33.vietā.
Latvijas izlasē Milānā ir smaiļotāji Kristians Lauris, Roberts Akmens, Aldis Artūrs Vilde, Krista Bērziņa un Melānija Čamane.
Pasaules meistarsacīkstes Milānā beigsies svētdien.