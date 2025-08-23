“Tas ir skaists zelta gabals” Tramps joko par FIFA Pasaules kausa trofeju un norāda, ka arī Putins vēlas būt klāt
FIFA Pasaules kausa 2026. gada izloze notiks Vašingtonā – to šonedēļ paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, pajokojot, vai viņš pats nevarētu paturēt zelta trofeju.
Izloze 48 komandu čempionātam notiks Kenedija centrā ASV galvaspilsētā, kur Tramps nesen iecēlis sevi par vadītāju, pasludinot to par daļu no “kara pret woke kultūru”.
“Tas ir lielākais, droši vien pats lielākais sporta pasākums,” Tramps sacīja, līdzās esot FIFA prezidentam Džanni Infantīno.
Infantīno, kurš izveidojis ciešas attiecības ar ASV prezidentu, uz pasākumu bija atvedis Pasaules kausa trofeju un ļāva Trampam to pat aptaustīt. “Trofeju drīkst aiztikt tikai FIFA prezidents, valstu prezidenti un uzvarētāji, jo tā paredzēta tikai uzvarētājiem. Un, tā kā jūs esat uzvarētājs, protams, arī jūs to varat aizskart,” teica Infantīno.
“Vai es to varu paturēt?” pajautāja Tramps, paceļot trofeju ar abām rokām. “Tas ir skaists zelta gabals.”
Tramps, šķiet, jokoja — lai gan FIFA Klubu pasaules kausa trofeja joprojām atrados Ovālajā kabinetā vairāk nekā mēnesi pēc tam, kad angļu komanda “Chelsea” to ieguva Ņūdžersijā.
Infantīno vēlāk ASV prezidentam pasniedza simbolisku milzīgu biļeti — 1. rindas 1. vieta — uz Pasaules kausa finālu 19. jūlijā “MetLife” stadionā Ņūdžersijā, netālu no Ņujorkas.
Tramps arī piebilda, ka uz Pasaules kausu varētu ierasties Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Turot rokās fotogrāfiju, kuru, pēc viņa teiktā, Putins atsūtījis pēc abu tikšanās Aļaskā, Tramps stāstīja, ka Kremļa vadītājs “ļoti vēlas tur būt”, taču “varbūt ieradīsies, varbūt ne”, atkarībā no miera sarunām par Ukrainu.