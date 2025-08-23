Galvenā favorīte Serbija Eiropas čempionātam basketbolā piesaka Jokiču un vēl trīs NBA spēlētājus, bet čempionu neiekļauj
Latvijas vīriešu basketbola izlases pretiniece Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupā Serbija sestdien paziņoja tos 12 spēlētājus, kas ar trīskārtējo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vērtīgāko spēlētāju Nikolu Jokiču priekšgalā tiek uzskatīti par meistarsacīkšu galvenajiem favorītiem.
Serbijas valstsvienības galvenā trenera Svetislava Pešiča nosauktajā sastāvā startam Eiropas čempionātā ir iekļauti četri NBA spēlētāji - Bogdans Bogdanovičs (Losandželosas "Clippers"), Nikola Jovičs (Miami "Heat"), Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets") un Tristans Vukčevičs (Vašingtonas "Wizards").
Interesanti, ka vieta nav atradusies pagājušajā sezonā par NBA čempionu Oklahomasitijas "Thunder" rindās kļuvušajam Nikolam Topičam. Tiesa, pasaules spēcīgākajā līgā veselības problēmu dēļ savā debijas sezonā 20 gadus vecais Topičs tā arī neuzspēlēja. Šogad NBA Vasaras līgas mačos gan viņš apliecināja, ka jau nākamajā gadā viņam varētu būt būtiska loma komandas rotācijā.
Tāpat vieta sastāvā nav atradusies pieredzējušajām Belgradas "Crvena Zvezda" uzbrucējam Dejanam Davidovačam.
Serbijas basketbolisti Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Latviju, Turciju, Čehiju, Igauniju un Portugāli.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Serbijas izlases sastāvs Eiropas čempionātam:
aizsargi - Aleksa Avramovičs ("Dubai", AAE), Stefans Jovičs ("Valencia", Spānija), Vasilije Micičs (Telavivas "Hapoel", Izraēla), Bogdans Bogdanovičs (Losandželosas "Clippers", NBA), Marko Guduričs (Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Itālija), Vaņa Marinkovičs (Belgradas "Partizan"), Ogņens Dobričs (Belgradas "Crvena zvezda"), Nikola Jovičs (Miami "Heat", NBA), Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets", NBA), Filips Petruševs ("Dubai", AAE), Nikola Milutinovs (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Tristans Vukčevičs (Vašingtonas "Wizards", NBA).