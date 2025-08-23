Dario Šits varētu pārcelties uz Madrides "Atletico" sistēmu
Spānijas futbola kluba Madrides "Atletico" otrā komanda, kas spēlē valsts pēc spēka trešajā līgā, interesējas par Latvijas izlases uzbrucēja Dario Šita piesaisti, vēsta laikraksts "AS".
"Atletico" rezerves komanda, kuru vada kādreizējā spāņu futbola zvaigzne Fernando Torress, 21 gadu veco latviešu futbolistu varētu īrēt no Itālijas A sērijas kluba "Parma". Šitam ar "Parma" vienību līgums ir vēl uz trīs sezonām.
Aizvadītajā sezonā Šits tika izīrēts Nīderlandes pēc spēka otrās līgas komandai "Helmond", kuras rindās viņš 20 spēlēs izcēlās ar sešiem gūtiem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm. Sezonas izskaņu latvietis izlaida ceļgala savainojuma dēļ.
2023. gada septembrī Šits, kurš tobrīd tika izīrēts Itālijas C sērijas klubam Ferrāras SPAL, jau pirmās kārtas mačā sarāva ceļgala krusteniskās saites un izlaida atlikušo sezonas daļu.
Parmas komandai Šits pievienojas 2021. gadā no "Metta" un B sērijā divu sezonu laikā aizvadīja piecas spēles ar precīziem sitieniem neizceļoties. Vēl vienu spēli latvietis aizvadīja Itālijas kausa izcīņā, bet pārsvarā laukumā devās U-19 komandas sastāvā "Primavera 2A" čempionātā.
Latvijas pieaugušo izlasē Šits debitēja pagājušā gada rudenī un aizvadītajās piecās spēlēs guva divus vārtus. Uzbrucējs pārstāvējis arī visu vecumu Latvijas jauniešu izlases.