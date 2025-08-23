Ostapenko "US Open" pirmajā kārtā tiksies ar Vanu Sju; Semeņistaja karjeras pirmajā "Grand Slam" pamatturnīrā tiksies ar mājinieci
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju, bet kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja - ar amerikānieti Peitoni Stērnsu.
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju, bet kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja - ar amerikānieti Peitoni Stērnsu.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 27. vietā, spēlēs ar Vanu, kura pasaules rangā ieņem 138. vietu un Ņujorkā svinēja trīs uzvaras kvalifikācijas sacensībās. Abās savstarpējās spēlēs Ostapenko ir uzvarējusi.
Semeņistaja, kura piektdien iekļuva pamatturnīrā un pasaules rangā ieņem 116.vietu, tiksies ar pasaules ranga 47. raketi Stērnsu. Iepriekš tenisistes kortā nav tikušās.
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja piektdien Ņujorkā pirmoreiz karjerā iekļuva "Grand Slam" sacensību pamatturnīrā, ASV atklātā tenisa čempionāta kvalifikācijas sacensībās pārvarot trīs kārtas. Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 116. vietā un kvalifikācijā bija izsēta ar 12. numuru, trešajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:0) pieveica polieti Lindu Klimovičovu (WTA 188.).
Trešajā un ceturtajā spēles geimā tenisistes apmainījās ar zaudētiem savas serves geimiem, bet astotajā geimā Semeņistaja vēlreiz uzvarēja, servējot pretiniecei, un devītajā geimā, atspēlējusi divas breikbumbas pēc kārtas, izmantoja pirmo setbumbu - 6-3. Otrajā setā, ko ar servi sāka Klimovičova, spēlētājas uzvarēja abus pirmos geimus, servējot pretiniecei, bet devītajā geimā Semeņistaja ar trešo breikbumbu izvirzījās vadībā ar 5-4. Desmitajā geimā viņai palika neizmantotas trīs mačbumbas, bet Klimovičova ar otro breikbumbu panāca 5-5, pēc 11. geima izvirzoties vadībā ar 6-5. Semeņistaja uzvarēja 12. geimu, bet taibreikā neļāva pretiniecei uzvarēt ne izspēlē.
Par iekļūšanu pamatturnīrā Semeņistaja nopelnīja 40 pasaules vienspēļu ranga punktus.
Pirmajā kārtā Latvijas tenisiste ar 2-6, 6-2, 7-5 pieveica spānieti Andreu Lasaro Garsiju (WTA 243.), bet otrajā kārtā ar 6-1, 6-2 - Austrālijas tenisisti Lizeti Kabreru (WTA 206.). Lai iekļūtu "US Open" pamatsacensībās, kvalifikācijā bija jāpārvar trīs kārtas.
Jau ziņots, ka Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura WTA rangā ieņem 238. vietu, pirmajā kārtā tiksies ar krievieti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 14.). Abas tenisistes iepriekš kortā nav tikušās.
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos sāksies svētdien, bet beigsies septembra pirmajā dienā.