Ivars Punnenovs turpinās pārstāvēt "Lakers"
Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs pagarinājis vienošanos ar Šveices hokeja čempionāta augstākās līgas (NL) vienību Rapersvīles-Jonas "Lakers" līdz 2026./2027. gada sezonas beigām, piektdien pavēstīja vienība.
Punnenovs spēlē "Lakers" rindās pēdējo pusotru sezonu. Aizvadītajā sezonā viņš 23 spēlēs vidēji ielaida 2,66 vārtus un atvairīja 90,6% pretinieku metienu. Pirms tam Punnenovs pirms 2022./2023. gada sezonas pievienojās "Lausanne", noslēdzot vienošanos uz pieciem gadiem, taču 2024. gada janvārī viņš atgriezās "Lakers" rindās.
Savukārt pirms pievienošanā Lozannas vienībai Punnenovs septiņus gadus spēlēja citā NL komandā Langnavas "Tigers". Viņš papildināja "Tigers" rindas 2015. gadā pēc tam, kad viņa tobrīd pārstāvētā Rapersvīles-Jonas "Lakers" zaudēja vietu augstākajā līgā. Punnenovs "Lakers" kluba sistēmā bija kopš 2012. gada, bet pēdējās divas sezonas viņš regulāri spēlēja NL turnīrā.
Punnenovs pārstāvējis Latviju četros pasaules čempionātos un 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs. "Lakers" pagājušajā sezonā regulāro čempionātu noslēdza devītajā vietā un "play-in" nepārvarēja pirmo kārtu, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs.