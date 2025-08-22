Noskaidroti Dončiča palīgi. Latvijas apspēlētā Slovēnija nosaukusi sastāvu Eiropas čempionātam
Slovēnijas vīriešu basketbola izlase uz Eiropas čempionāta finālturnīru dosies ar Luku Dončiču priekšgalā, informē Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
Pēc pēdējās pārbaudes spēles no Slovēnijas izlases kandidātu saraksta tika svītroti Žaks Smrekars un Miha Cerkveniks.
Gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, slovēņi aizvadīja sešas pārbaudes spēles, no kurām tikai vienā tika izcīnīta uzvara. Arī Rīgā notikušajā mačā Latvijas basketbolistiem izdevās pārspēt Slovēniju, savā laukumā izcīnot panākumu ar 100:88.
Slovēnija Katovicē spēlēs vienā apakšgrupā ar Franciju, Beļģiju, Izraēlu, Islandi un mājinieci Poliju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Slovēnijas basketbola izlase Eiropas čempionātā:
Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers", NBA), Gregors Hrovats ("Dijon", Francija), Roberts Jurkovičs (Novo Mesto "Krka" Slovēnija), Martins Krampeļs (Jalovas "Yalovaspor", Turcija), Edo Muričs ("Lleida", Spānija), Aleksejs Nikoličs, Roks Radovičs (abi - Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Alens Omičs (Podgoricas "Budučnost", Melnkalne), Marks Padjens ("Ļubļanas "Ilirija", Slovēnija), Klemens Prepeličs ("Dubai", AAE), Leons Stergars (Kortreikas "Spurs", Beļģija), Luka Ščuka (Braunšveigas "Lowen", Vācija).