Semeņistaja nonāk soļa attālumā no "US Open" pamatturnīra, Sevastova un Ostapenko uzzina pirmās kārtas pretinieces
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Ņujorkā sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta kvalifikācijas trešo kārtu. Pirmās kārtas pretinieces turnīrā uzzināja Anastasija Sevastova un Aļona Ostapenko.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 116. vietā un kvalifikācijā izsēta ar 12. numuru, otrajā kārtā ar 6-1, 6-2 pārliecinoši uzvarēja Austrālijas tenisisti Lizeti Kabreru (WTA 206.). Par kvalifikācijas trešās kārtas sasniegšanu Semeņistaja nopelnījusi 30 WTA vienspēļu ranga punktus. Viņas pretiniece izšķirošajā kārtā būs poliete Linda Klimovičova (WTA 188.).
Pirmajā kārtā latviete ar 2-6, 6-2, 7-5 pieveica spānieti Andreu Lasaro Garsiju (WTA 243.). Lai iekļūtu "US Open" pamatsacensībās, kvalifikācijā ir jāpārvar trīs kārtas. ASV atklātā čempionāta pamatsacensībās sieviešu vienspēlēs vietu sev ir nodrošinājusi Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 27.) un ar speciālo rangu - arī Anastasija Sevastova (WTA 238.)
Notikušajā izlozē Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar krievieti Jekaterinu Aleksandrovu, kamēr Latvijas pirmā rakete turnīru sāks pret vienu no kvalifikāciju pārvarējušajām sportistēm.
Sevastova WTA rangā atrodas 238. vietā, kamēr Aleksandrova ieņem 14. vietu un sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā izsēta ar 13. numuru. Abas tenisistes iepriekš kortā nav tikušās. Latvijas tenisiste ASV atklātajā čempionātā startēs pirmo reizi kopš 2021. gadā. 2018. gadā viņai izdevās sasniegt "US Open" pusfinālu, kurā viņa divos setos zaudēja amerikānietei Serēnai Viljamsai. Aleksandrova sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" nekad nav aizcīnījusies tālāk par trešo kārtu. Nākamā kārtā cīņas uzvarētāja spēkosies ar amerikānieti Kerolainu Dolehaidu (WTA 74.) vai ķīnieti Vanu Sjiņju (WTA 37.).
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 27. pozīcijā un turnīrā izsēta ar 25. numuru, spēkosies ar kādu no kvalifikāciju pārvarējušajām tenisistēm. Savukārt, ja Ostapenko sasniegs otro kārtu, tad viņas pretiniece būs amerikāniete Teilore Taunsenda (WTA 143.) vai Horvātijas tenisiste Antonija Ruziča (WTA 89.).
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos sāksies svētdien, bet beigsies septembra pirmajā dienā.