"Riga" pirmajā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas spēlē piedzīvo zaudējumu pret Prāgas "Sparta"
Latvijas futbola komanda "Riga" ceturtdien Prāgā cieta zaudējumu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas pirmajā spēlē.
"Riga" ar 0:2 (0:1) piekāpās Prāgas "Sparta".
Mača 22.minūtē pēc Lukāša Haraslīna izpildīta stūra sitiena no kreisās puses bumbu vārtu kreisajā stūrī ar galvu raidīja Jans Kuhta - 1:0 mājinieku labā.
84.minūtē bumba pēc Kevina Milas sitiena trāpīja pa rīdzinieku vārtu stabu, bet 90.minūtē 2:0 pretuzbrukumā panāca Albions Rahmani, pretuzbrukumā ar sitienu ārpus soda laukuma raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī. Bumba pirms vārtsarga Krišjāņa Zviedra atsitās pret zemi, vārtsargs bumbu aizskāra, taču tā ielidoja vārtos.
Atbildes spēle Rīgā notiks 27.augustā.
"Riga" turnīru sāka ar otro kārtu, tajā divu spēļu summā ar 5:4 pieveicot Gruzijas vienību "Dila", bet trešajā kārtā ar 4:3 - Izraēlas komandu Jeruzalemes "Beitar".
Arī "Sparta" Konferences līgas turnīru sāka ar otro kārtu, tajā divu maču summā ar 5:2 pieveicot Kazahstānas vienību "Aktobe", bet trešajā kārtā ar 6:2 - Erevānas "Ararat-Armenia".
Jau ziņots, ka RFS ceturtdien Takali ar 0:1 (0:0) zaudēja Maltas vienībai Hamrunas "Spartans".
"Play-off" kārtas uzvarētāji iekļūs Konferences līgas grupas turnīrā, bet zaudētājiem Eirokausu sezona būs beigusies.
Jau ziņots, ka Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils".
