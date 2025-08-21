RFS piedzīvo zaudējumu UEFA Konferences līgas "play-off" pirmajā spēlē
Latvijas futbola komanda RFS ceturtdien Maltā cieta zaudējumu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas pirmajā spēlē.
RFS ar 0:1 (0:0) piekāpās Maltas vienībai Hamrunas "Spartans".
Astotajā minūtē ātrajā uzbrukumā no soda laukuma robežas tikai nedaudz bumbu garām vārtu kreisajam stabam raidīja Mors Talā.
55.minūtē pēc N'Dri Kofī piespēles pa gaisu no labās laukuma puses RFS komandas vārtu kreisajā stūrī, bumbu neapstādinot, trāpīja Serinje Tiuns, izvirzot "Spartans" vadībā ar 1:0.
Atbildes spēle pēc nedēļas notiks Rīgā.
RFS UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā ar 2:0 pārspēja Tallinas "Levadia", bet otrajā kārtā ar 1:5 zaudēja Zviedrijas čempionei "Malmo". UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā RFS ar 1:3 piekāpās Somijas čempionei Koupio "KuPS".
"Spartans" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā pēc 2:2 divu maču summā pēcspēles sitienos ar 11:10 pārspēja Viļņas "Žalgiris" komandu, bet otrajā kārtā ar 0:6 zaudēja Kijivas "Dynamo". Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā maltieši ar 2:5 piekāpās Izraēlas vienībai Telavivas "Maccabi".
Plkst.21 pēc Latvijas laika spēli izbraukumā ar Prāgas "Sparta" uzsāka "Riga". Šīs cīņas otro puslaiku varēs vērot televīzijas kanālā TV4, bet visu cīņu - tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
"Play-off" kārtas uzvarētāji iekļūs Konferences līgas grupas turnīrā, bet zaudētājiem Eirokausu sezona būs beigusies.
Jau ziņots, ka Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils".
Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".