Žagars nespēlē pārbaudes mačā ar Itāliju, lai izvairītos no riska
Latvijas izlases aizsargs ceturtdien Latvijas basketbola izlases sastāvā pārbaudes mačā ar Itāliju Atēnās nespēlē piesardzības dēļ.
"Sportacentrs.com" vēsta, ka Žagars trešdienas spēlē ar Grieķiju iedzīvojās muskuļa sasitumā. Tāpēc tika pieņemts lēmums neriskēt ar viņa laišanu laukumā pēdējā pārbaudes spēlē.
"Viņš vakardienas spēlē sasita muskuli, un pēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta nav iemesla riskēt. Uz turnīra sākumu viņš būs ierindā," "Sportacentrs.com" atsaucas uz savu informācijas avotu Latvijas Basketbola savienībā.
Jau ziņots, ka savainojuma dēļ dalību komandā neturpina Rodions Kurucs.
Latvijas izlase līdzšinējās pārbaudes cīņās Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 zaudēja Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās trešdien ar 86:104 zaudēja Grieķijai.
Uz Grieķiju devās visi 16 Latvijas izlases kandidāti, bet katrā no diviem mačiem Atēnās drīkst izmantot 14 basketbolistus.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts: Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).