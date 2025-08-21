NBA zvaigzne Jusufs Nurkičs pārstāvēs Bosniju Eiropas čempionātā
Bosnijas un Hercegovinas vīriešu basketbola izlases sastāvā startam Eiropas čempionātā ir iekļauts arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Jūtas "Jazz" centra spēlētājs Jusufs Nurkičs, ceturtdien pavēstīja Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
Bosnijas valstsvienības galvenais treneris Adis Bečiragičs sastāvu nosauca jau pirms komandas pēdējām divām pārbaudes spēlēm ar Beļģiju.
Jau ziņots, ka izlasei Eiropas čempionātā nevarēs spēlēt savainotais Dāvja Bertāna komandas biedrs "Dubai" Džanans Musa.
Bosnijas un Hercegovinas izlase C grupā Kipras pilsētā Limasolā sacentīsies ar Spāniju, Itāliju, Grieķiju, Gruziju un Kipru.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Bosnijas un Hercegovinas izlases sastāvs Eiropas čempionātā: aizsargi - Adnans Arslanagičs (Sarajevas "Bosna"), Džons Robersons (Kairas "Al Ahly", Ēģipte), Amars Gegičs ("Zadar", Horvātija);
uzbrucēji - Amars Alibegovičs (Trapani "Shark", Itālija), Edins Atičs, Adins Vrabacs (abi - Sarajevas "Bosna"), Ajdins Penava (Vroclavas "Slask", Polija), Aleksandars Lazičs (bez kluba), Tariks Hrelja (bez kluba);
centra spēlētāji - Jusufs Nurkičs (Jūtas "Jazz", NBA), Miralems Halilovičs (Sarajevas "Bosna"), Kenans Kamenjašs ("Dubai", AAE).