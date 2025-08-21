Bagatska vadītā Ukrainas basketbola izlase iekļūst Pasaules kausa atlases turnīrā
Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase trešdien Slovākijā svinēja uzvaru un iekļuva 2027. gada Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā.
Ukraina ar 98:86 (17:20, 32:20, 20:27, 29:19) pieveica Slovākiju. Ukraiņiem 33 punktus, sešas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Oleksandrs Kovļars, 12 punktus guva pagājušo sezonu "VEF Rīga" aizvadījušais Vjačeslavs Bobrovs, bet 11 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Oleksandrs Lipovijs. Slovākiem 28 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Timotejs Malovecs, bet 25 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - Tomāšs Pavelka.
D grupā Ukraina četrās spēlēs izcīnīja trīs uzvaras, Šveice - divas un Slovākija - vienu uzvaru. Ukraina jau pirms pēdējās kārtas bija ļoti tuvu, lai iekļūtu kvalifikācijas turnīrā, jo nedrīkstēja slovākiem zaudēt ar vairāk nekā 35 punktu starpību.
Kvalifikācijas turnīrā Ukraina spēlēs A grupā, kur tiksies ar Dāniju, Gruziju un Spāniju.
Kvalifikācijas spēles notiks 2025. gada novembrī, 2026. gada februārī, kā arī jūnija un jūlija mijā. Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kas tiek noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās.
Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas tiks sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.
Pirmajā kārtā dalību bija nodrošinājušas 24 komandas, kuras piedalīsies šā gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, bet astoņas kvalifikācijas pirmās kārtas turnīra dalībnieces tiek noskaidrotas pirmskvalifikācijas turnīros augustā.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027.gada 27.augusta līdz 12.septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.