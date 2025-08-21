Itālijas duets Sāra Errāni un Andra Vavasori.
Citi sporta veidi
Šodien 09:31
Itāļi Errāni un Vavasori uzvar "US Open" jaukto dubultspēļu turnīrā
Itālijas duets Sāra Errāni un Andra Vavasori trešdien uzvarēja ASV atklātā tenisa čempionāta jaukto dubultspēļu turnīrā.
Finālā pagājušās sezonas "US Open" uzvarētāji Errāni un Vavasori ar 6-3, 5-7, 10:6 pārspēja polieti Igu Švjonteku un norvēģi Kasperu Rūdu, kuriem turnīrā bija ticis trešais numurs.
Errāni un Vavasori šosezon izcīnīja jaukto dubultspēļu "Grand Slam" titulu arī Francijas atklātajā čempionātā.
Šosezon tika mainīts ASV atklātā čempionāta jaukto dubultspēļu turnīrs, 16 pāriem izspēlējot mačus divu dienu laikā, kā arī naudas balva tika palielināta līdz vienam miljonam ASV dolāru.
Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra vienspēļu sacensības sāksies svētdien.