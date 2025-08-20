Par Latvijas basketbolistu pretinieci Pasaules kausa atlases turnīrā kļūst Nīderlande
Par Latvijas vīriešu basketbola izlases pēdējo pretinieci 2027. gada Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra F grupā trešdien Roterdamā kļuva Nīderlandes izlase.
Jau ziņots, ka Latvijas izlases pretiniece kvalifikācijas turnīrā būs Polija un priekškvalifikācijas turnīra F grupas pirmo divu vietu ieguvējas.
Sestdien Bulgārijā vietu kvalifikācijas turnīra F grupā nodrošināja Austrija, bet trešdien Nīderlande savā laukumā ar 97:70 (25:29, 26:12, 16:14, 30:15) pieveica Bulgāriju un finišēja pirmajā vietā grupā, kļūstot par Latvijas izlases pretinieci.
Nīderlandiešiem 22 punktus un 13 rezultatīvas piespēles sakrāja Keje van der Vūrsts, 18 punktus guva Tristans Enaruna, bet vēl četri basketbolisti guva 10-12 punktus.
Bulgārijas izlasē 15 punktus guva Ivans Alipjevs, bet 11 punktus - Ilijans Pištikovs.
Nīderlande četrās spēlēs izcīnīja trīs uzvaras, Austrija - divas un Bulgārija - vienu uzvaru.
Jau ziņots, ka Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase trešdien Slovākijā ar 98:86 (17:20, 32:20, 20:27, 29:19) pieveica Slovākiju un arī iekļuva Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā.
D grupā Ukraina četrās spēlēs izcīnīja trīs uzvaras, Šveice - divas un Slovākija - vienu uzvaru.
Kvalifikācijas turnīrā Ukraina spēlēs A grupā, kur tiksies ar Dāniju, Gruziju un Spāniju.
Bez Nīderlandes, Austrijas, Ukrainas un Šveices kvalifikācijas turnīrā iekļuva arī Rumānijas, Ungārijas, Horvātijas un Dānijas komandas.
Latvijas valstsvienība novembrī spēlēs ar Nīderlandi un Austriju, 2026.gada februārī aizvadīs divas spēles ar Polijas izlasi, bet jūnija un jūlija mijā - atbildes mačus ar novembra pretiniecēm.
F grupas trīs labākās komandas otrajā kvalifikācijas posmā K grupā tiksies ar E grupas (Vācija, Izraēla, Kipra un Horvātija) trim labākajām komandām, aizvadot vēl sešas spēles.
Spēles ir paredzētas 2026.gada septembrī un novembrī, kā arī 2027.gada februārī.
Katras grupas trīs labākās komandas iegūs ceļazīmi uz finālturnīru.
Pēc šā gada Eiropas čempionāta finālturnīra Latvijas vīriešu valstsvienības vadību pārņems spāņu speciālists Sito Alonso, kurš gatavos komandu 2027.gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīram.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros arī 2027.gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kas tiks noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās.
Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas ir sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.
Pirmajā kārtā dalību jau bija nodrošinājušas 24 komandas, kuras piedalīsies šā gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, bet astoņas kvalifikācijas pirmās kārtas turnīra dalībnieces tika noskaidrotas pirmskvalifikācijas turnīros augustā.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027.gada 27.augusta līdz 12.septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.