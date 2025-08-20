Latvijas pretiniece pārbaudes mačos Itālija zaudējusi vienu no saviem aizsardzības balstiem
Itālijas vīriešu basketbola izlasei, ar ko Latvijas valstsvienība aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli, Eiropas čempionāta nevarēs spēlēt savainotais Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" aizsargs Stefāno Tonuts, otrdien pavēstīja Itālijas Basketbola federācija (FIP).
FIP ziņo, ka Tonuts izlases treniņnometni ir pametis labās kājas muskuļa sastiepuma dēļ, jo viņš nepaspēs atveseļoties līdz Eiropas čempionātam. Tonuts nepiedalījās Itālijas izlases pēdējā pārbaudes spēlē, kurā itāļi ceturtdien ar 84:72 pieveica Argentīnu.
Trenera Džanmarko Poceko trenētie basketbolisti Atēnās ceturtdien tiksies ar Latviju un piektdien - ar Grieķiju. Pirmajā Itālijas un Latvijas pārbaudes spēlē 9. augustā Itālijas pilsētā Triestē ar 91:75 pārāki bija mājinieki.
Itālijas basketbolisti Eiropas čempionātā kopā ar Kipru, Gruziju, Grieķiju, Spāniju un Bosniju un Hercegovinu spēlēs C apakšgrupā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Itālijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Marko Spisu (Saragosas "Casademont", ACB), Nikolo Melli (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Simone Fontekio (Maiami "Heat", NBA), Mateo Spanjolo (Berlīnes "Alba", Vācija), Dariuss Tompsons (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Džampaolo Riči (Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Itālija), Gabriele Pročida (Madrides "Real", Spānija), Saliu Njangs, Momo Diufs, Nikola Akele, Alesandro Pajola (visi - Boloņas "Virtus", Itālija), Rikardo Rosato (Trapāni "Shark", Itālija), Luka Severini (Redžo Emīlijas "Unahotels", Itālija).