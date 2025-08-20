LOK, stiprinot sporta stratēģisko attīstību, atjaunos divu komisiju darbību
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir atjaunojusi divu stratēģiski nozīmīgu institūciju – LOK Sporta izglītības, treneru un augstu sasniegumu sporta komisijas, kā arī LOK Apbalvojumu komisijas – darbību.
Kā portālu Jauns.lv informēja LOK, šādā veidā tiek stiprināta sporta nozares stratēģiskā attīstība. 13. augusta Izpildkomitejas sēdē tika apstiprināti komisiju sastāvi un noteikti konkrēti darbības virzieni. Lai mērķtiecīgi veicinātu Latvijas sporta nozares ilgtspējīgu attīstību un stiprinātu olimpiskās kustības pamatvērtības.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš, komentējot komisiju darbības atjaunošanu, uzsvēra: "Spēcīga un gudra pārvaldība ir pamats jebkuras organizācijas panākumiem. Atjaunojot šīs divas komisijas un piesaistot tajās tik augsta līmeņa profesionāļus, mēs speram izlēmīgu soli pretī sakārtotākai, caurspīdīgākai un stratēģiski gudrākai sporta nozares nākotnei. Sporta izglītības komisija kļūs par mūsu 'smadzeņu centru' politikas veidošanā, savukārt Apbalvojumu komisija, kurā līdzās darbojas sporta leģendas un bijušais Valsts prezidents, būs mūsu morālais kompass, kas sargās Olimpiskās kustības vērtības. Kopā šīs komandas strādās, lai Latvijas sports būtu ne tikai bagāts ar medaļām, bet arī ar zināšanām, godaprātu un cieņu."
Apzinoties, ka kvalitatīva sporta izglītības sistēma un profesionāli treneri ir pamats augstiem sasniegumiem, LOK ir izveidojusi augsta līmeņa ekspertu komisiju, kuras darbs būs vērsts uz sistemātisku un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi visā nozarē. Saskaņā ar LOK Izpildkomitejas apstiprināto nolikumu, komisijai ir plašas pilnvaras un skaidri definētas jomas:
● Sistēmas analīze un pilnveidošana: Veikt padziļinātu valsts, pašvaldību un privāto sporta izglītības iestāžu darbības izpēti un analīzi, uz kuras pamata izstrādāt konkrētus priekšlikumus to darbības pilnveidošanai.
● Sporta politikas plānošana: Plānot un piedalīties treneru un citu sporta speciālistu izglītības un tālākizglītības politikas realizācijā, cieši sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Rīgas Stradiņa Universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (RSU LSPA).
● Sportistu duālās karjeras attīstība: Izpētīt un izstrādāt priekšlikumus sportistu duālās karjeras veicināšanai, nodrošinot iespējas apvienot augstu sasniegumu sportu ar izglītības iegūšanu.
● Sporta zinātnes integrācija: Izstrādāt priekšlikumus sporta zinātnes vadlīniju efektīvākai integrēšanai un papildu finansējuma piesaistei augstu sasniegumu sportam, sadarbojoties ar Latvijas Olimpisko vienību (LOV) un RSU LSPA.
Lai īstenotu nolikumā noteiktos stratēģiskos mērķus, komisija savu darbu sāks ar vairākiem neatliekamiem uzdevumiem. Sākotnējie darba virzieni ir aktīvi sekot līdzi jaunā Sporta likuma pieņemšanas gaitai Saeimā, izstrādājot pamatotus priekšlikumus un komentārus, lai nodrošinātu nozares interešu pārstāvniecību. Pēc likuma apstiprināšanas komisija sniegs jēgpilnus, labā praksē un iepriekšējā pieredzē balstītus priekšlikumus jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādei. Pamatojoties uz jauno tiesisko regulējumu, komisija arī sagatavos priekšlikumus ilgtspējīga un likumam atbilstoša sporta finansēšanas modeļa ieviešanai, kā arī veicinās diskusijas par to Saeimā, IZM un sporta sabiedrībā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un datos balstītu priekšlikumu sagatavošanu, komisija apkopos un analizēs nozares aktuālo situāciju un labāko starptautisko praksi, cieši sadarbojoties ar sporta nozares pārstāvjiem un ekspertiem. Pirmā komisijas sēde paradzēta š.g. 25.augustā.
Par LOK Sporta izglītības, treneru un augstu sasniegumu sporta komisijas priekšsēdētāju apstiprināta bijusī Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Viņas pieredze nacionālās izglītības politikas veidošanā sniedz komisijai unikālu kompetenci un stratēģisku redzējumu, kas ir būtiski, lai veidotu ciešāku sinerģiju starp sporta nozari un valsts izglītības sistēmu.
LOK Sporta izglītības, treneru un augstu sasniegumu sporta komisijas sastāvā iekļauti:
● Anita Muižniece (priekšsēdētāja) – bijusī izglītības un zinātnes ministre.
● Dace Ābeltiņa – Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības “Bērnu un jauniešu kamaniņu sporta skola” vadītāja.
● Vents Graudiņš – majors, Nacionālo bruņoto spēku Sporta kluba vadītājs ar vairāk kā 15 gadu pieredzi.
● Inguna Minusa – ievērojama Latvijas sportiste ar spožu karjeru un vēl izcilāku ieguldījumu trenēšanā un sporta izglītībā, Minusas Volejbola skolas dibinātāja un vadītāja, šobrīd arī Latvijas Sieviešu izlases trenere.
● Aivars Platonovs – ar bagātu un daudzpusīgu pieredzi sporta organizāciju administrācijā, ilglaicīgs Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents, ieņēmis arī LOK viceprezidenta pozīciju, šobrīd Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs.
● Laila Ušacka – sporta un fiziskās veselības medicīnas ārste ar padziļinātām zināšanām tieši sporta medicīnā.
● Dina Vīksna – Rīgas domes Sporta un jaunatnes pārvaldes vadītāja, koordinē galvaspilsētas sporta stratēģiju un atbild par sporta un jaunatnes politikas īstenošanu.
● Diāna Zaļupe – Limbažu novada Sporta skolas direktore un Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētāja, pārstāvot sporta skolu vadītāju intereses valstiskā līmenī.
● Aivars Zeltiņš – Jelgavas Ledus sporta skolas direktors, Latvijas Slidošanas asociācijas viceprezidents.
● Juris Zīvarts – Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks stratēģijas, izglītības un pārtikas nekaitīguma jautājumos, bijis Uzraudzības departamenta direktors Izglītības kvalitātes valsts dienestā un vadījis Valsts izglītības satura centru, 2024. gada sākumā bijis Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs.
LOK ir atjaunojusi arī Apbalvojumu komisijas darbību, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka LOK apbalvojumi tiek piešķirti personām un organizācijām par izciliem nopelniem Olimpiskās kustības attīstībā, tādējādi stiprinot sporta ētiskos un morāles standartus. Par komisijas priekšsēdētāju jau iepriekš tika apstiprināts LOK viceprezidents Roberts Pļāvējs. Komisijas darbību un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka LOK apbalvojumu nolikums, kas piešķir tai būtiskas pilnvaras un augstu atbildību. Šīs pilnvaras apliecina, ka komisija ir ne tikai apbalvojumu piešķīrēja, bet arī Olimpiskās kustības vērtību sargs, nodrošinot, ka LOK goda zīmes saglabā savu augsto nozīmi.
LOK Apbalvojumu komisijas sastāvā:
● Roberts Pļāvējs (priekšsēdētājs) – LOK viceprezidents, Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs.
● Igo Japiņš – sporta entuziasts, treneris un velomaratonu organizators, Trīs Zvaigžņu balvas par mūža ieguldījumu ieguvējs.
● Andris Kalniņš – Latvijas Olimpiešu sociālā fonda valdes loceklis.
● Kristaps Mauriņš – Latvijas Kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretārs.
● Raimonds Vējonis – Latvijas Basketbola savienības prezidents, bijušais Latvijas Valsts prezidents.